İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e davul zurnalı karşılama (3)

"İl il geziyoruz. 15'inci durağımız; Giresun. Gördüğümüz birinci sorun genç işsizlik. 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamayan gençlerden bahsediyoruz. Sorular çalındı çocuklar işsiz. Sorular çalındı anladık. FETÖ'cüler çaldı ama kimler girdi? Ben Meclis başkan vekilliği unvanımla haksızlığa uğramış bir gencin sorununu çözemedim. Ya FETÖ imamlarına, ya da AK Parti'nin imamlarına takıldık. İmamdan bol bir şey yok. Bu kadar gencin işsiz olduğu bir Türkiye'de ilan ediyorum: Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Tek adam rejimini kuramayacaksınız. O kadar kul hakkı aldınız ki yapamayacaksınız. Elinizde tek şey var o da OHAL üzerinden insanları korkutmak. Ama korkmuyorlar, işte buradalar. Ne yapacaksınız şimdi? Kanun Hükmünde Kararname üstüne kararname çıkartıyorsunuz. Ayıptır be ayıptır. 15 Temmuz'da millet indi sokağa 249 şehidimiz var. Allah mekânları cennet etsin. Millet görevini yaptı ama bunlar görevini yaptı mı? Devleti millet sokaktan topladı."

"BEN ADAYIM KARDEŞİM"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Akşener, kendisi hakkında 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Abdullah Gül'ün aday olması durumunda 'kararını gözden geçireceği yönünde iddialara da yanıt verdi. Seçimde aday olacağını vurgulayan Akşener, bu konuda şöyle konuştu:

"İYİ Parti ile oturup, İYİ Part ile kalkıyorlar. Yazarın biri bugün yazmış; Sayın Abdullah Gül ile haşır- neşirmişiz, kendisi aday olacakmış, ben de adaylığımı çekecekmişim. Benim sözüm söz. Çatı adaylar falan vardı. Yani ne çatı, ne baca, ne de pencere kardeşim ben adayım. Halep oradaysa Arşın da burada. Hep birlikte göreceğiz. Niye korkuyorsunuz."

"TÜRKİYE YORGUN"

Kalabalığın 'Başkan Meral' diye slogan atması üzerine Akşener, "Siz şimdi böyle bağırıyorsunuz, ondan sonra komaya giriyor ürküyorlar. O zaman da yola çıkmıştık 'Başbakan Meral' diye bağırmıştınız, 2 tane Başbakan değişti kardeşim. Yani öyle bir gücünüz var ki, Başbakan'ın biri uçtu, bir tane daha geldi o da uçtu gitti. Biz milletimizle beraberiz. Türkiye yorgun, Türk milleti yorgun. Devlet ve kamu yönetimi çözülüyor. Adalet 4 kolluda şu anda. Adalet ve hukuk askıda. Böyle bir ortamda bu siyasi tıkanıklılığın açılması için İYİ Parti kuruldu. İYİ Partiyi millet kurdu ve millet yönetiyor. Onun için de iyi, adalet, bilim, ahlak, hırsızlığa karşı olmak demektir" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmalarının ardından Akşener' üzerine adının yazıldığı Akın Çorap Giresunspor forması verildi.Miting sonrası Akşener ve beraberindeki partililer kurdele keserek İYİ Parti Giresun İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak Ordu'ya hareket etti.

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