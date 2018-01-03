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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e davul zurnalı karşılama

POLİTİKA HABERLERİ | 03.01.2018 13:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

AKŞENER'İN KONVOYUNDA KAZAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan kalabalık araç konvoyu ile Giresun'a doğru yola çıktığı sırada Keşap ilçesi girişinde, 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Akşener'in konvoyu Giresun'a doğru ilerledi.

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