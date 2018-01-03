İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e davulzurnalı karşılama (4)

DOĞRULUĞUNU İKTİDARDAN DUYMAK İSTERİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'dan karayoluyla Ordu'ya gelerek partisinin il ve Altınordu ilçe teşkilatı açılışlarına katıldı. Şarkiye Mahallesi'ndeki parti binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti hükümetini eleştirerek, sorular yöneltti. Kendisinin FETÖ'cülükle suçlanmasına da tepki gösterip OHAL'i eleştiren Meral Akşener, "Bana ve arkadaşlarıma FETÖ'cü diyenlere tavsiyem; Önce sağa baksınlar, sonra sola baksınlar, sonra aynaya baksınlar. Gördükleri FETÖ'cüdür. Ne haldeyiz? Olağanüstü haldeyiz. Ne zaman kalkacak? Belli değil. Peki nasıl seçim olacak? Olağanüstü hal esnasında nasıl seçim olacak? Olağanüstü halde seçim olacak. Peki biz bundan geri durur muyuz? Hayır durmayız" dedi.

Konya ve Tokat'ta silahlı grup ve grupların eğitim aldığına yönelik duyumlar aldıklarını, bu duyumların doğruluğunu iktidardan duymak istediklerini de kaydeden İYİ Parti lideri Akşener, "Konya ve Tokat'ta örgüt müdür, dernek midir ne olduğu belirsiz grup ve gruplara ait silahlı eğitim yapılan kamplar vardır, diye duyuyoruz. Doğru mudur? Değil midir? Bunun bilgisini istiyoruz. Bu bilgiyi vermek zorundasınız. Ben bunu tekraren söylüyorum. Böyle bir duyum var, böyle bir söylenti var. Bunun doğruluğunu iktidardan duymaz isteriz. Olağanüstü hal döneminde bu tarzdaki çalışmalar bu tarz illegal grupların oluşturduğu kamplar, hele olağanüstü hal döneminde hiç olamaz. Bu devlet ciddiyetini ortadan kaldıran bir konudur. Seçime gideceğiz ve seçim için sandık başlarında arkadaşlarımız olacak. Bütün siyasi partilerin mensupları olacaklar. Acaba o sanatçılardandamı olacak, gelsinlerde görelim" şeklinde konuştu.