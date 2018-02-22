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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çirkin saldırı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 16:35 | Son Güncelleme

Sefaköy Sultan Murat Merkez Camii imamı İsmail Sevimli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in photoshoplu ve sahte fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İmam, Akşener'i montaj ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile yanyana getirdi ve “Bu resme iyi bakın, oy verecekler görsün” diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çirkin saldırı!

İmam kendisini tarafsız olmamakla eleştirenlere de “Akıllarını kiradan kurtaramamış zavallılar ne benim imamlığımı ne de Diyanet’i sorgulayabilir” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Bilgili devlet memuru olan cami imamı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İBADETHANEDE SİYASET YAPIYOR

İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Bilgili, “İsmail Sevimli’nin ibadethanede yoğun siyaset yaptığına dair şikayetler tarafımıza ulaştı. Somut delil olarak kendi sosyal medya hesabından photoshoplu sahte resimler paylaşarak genel başkanımız Meral Akşener’e iftiralar atttığını belgeledik. İlçe Müftüsü Mustafa Kara ile de görüşerek, ikaz edilmesini ve idari yaptırım istedik. Avukat arkadaşlarımızla birlikte Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kanunun idari, hukuki ve adli olarak kamu yararı adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Camiler Allah’ın evidir. Camiler hepimizindir” dedi.

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MÜFTÜLÜĞE DE BAŞVURACAĞIZ

Avukat Coşkun Şahin ise “İsmail Sevimli isimli şahıs Genel başkanımız Meral Akşener’i, FETÖ terör örgütü lideri ile yan yana çekilmiş şekilde gösterir montajlı bir fotoğraf paylaşmış, bir din görevlisine yakışmayacak hakaretlerde de bulunmuştur. Hukuki olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Kaymakamlık, ilçe müftülüğü ve il müftülüğüne idari soruşturma başlatılması için de yazılı başvuruda bulunacağız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 67 yorum
Meral hanım ve Demirtaş ın ve partisi T.C.Devletine karşı yapılan siyasi operasyonların bir parçası gezi olayları 6-7 ekim olayları 17-25 Aralık 15 temmuz hain darbe girişimi olayları bunların hepsi emperyalislerin uzun vadeli pilanlarının birer parçası Türk Milleti bu oyunların hepsini bozdu ama abd ve diğer emperyal güçler şimdide siyasi yerli teşaron olarak bu partiyi kurdurdu dışardan gelen tehditleri görmeden kendi ülkesinin özgürlüğünü ve yönetimini yapamaz malum partilerdekiler ve illegal dolaylı destekçileri fobili tuzakla destekliyorlar hiç biri samimi ve gerçek ülkücü değil emperyal
@orhan062533 hadı ordan esas amerıkan projesı akp
@orhan062533 hacı be sen nerden biliyon bunları kandırılmış olmayasın bazıları gibi
@orhan062533 sen iyi partiyi fln bırakda bi söyle bakalım seni kim kurdu yolladı.sen önce donunu çek
@orhan062533 sen de başını mı tuttun, yazık sana
Emğaryel güçlere Bahçeli de mi alet oldu o zaman? Akşener'i kovan beyefendinin kendileriydi.
@orhan062533 Arkadaş bu yorumuna sen katılıyormusun?Gerçekleri araştırıp öğrenebiliyormusun?Mhp bugün ne yapabiliyor?Ne yapmaya gayret gösteriyor.Daha doğrusu Yılların gözde partisi alınan yanlış kararlarla ne hale geldiğini görebiliyormusun?Tek başına muhalafet bile yapamıyor.
ha ha ha
Üzülme Asena Kardeş, Biliyorlar ki milletin teveccühü de tercihi de değişti. Bu yüzden onlar bugünlerde ne yapacaklarını bilemez hâldeler. Onları şaşırtan inan ki şeytan değil, Yüce Rabbimin ta kendisi...
@m.bahar50 BUNLARIN HEPSİ TEZGAH MERAL %3 OY BİLE ALAMAZ.
@dnzl1979 Alır kardeş alır bu milletin içinde vatan hainliğine soyunmaya meraklı okadar çok kişi varki, AMA İNANKİ REZİL OLACAKLARININ YANINDA MİLLETİN SABRI DA TAŞIYOR GENE 15 TEMMUZDA KENDİNİ SAKLADI SANIYOR AMA BU DEFA KURTULAMAYACAKLAR ALLAHIN İZNİ KEREMİYLE..
@m.bahar50 sen ancak yahudilere hizmet eden fetocuların donunu öpersin
@dnzl1979 Nerede yaşıyorsun?Araştırma yapabiliyormusun.En azından parti olarak muhalefet yapabiliyor.Mhp bunuda beceremedi yardım almaya çalışıyor.
@villager65 Bizler kimlerin kimlerle kol kola yürüdüğünü,yardımlaştığını biliyoruz.Sizde bir düşünün.
Madem bu kadar siyasete meraklısın çıkar cübbeni siyasete gir.camiler insanların birliği ve beraberliği içindir fakat bu zamanda dinin diyanetin içi boşaltıldığı için kimin ne olduğu belli olmaz oldu.dindarlar gitti din adamları geldi soytarılar
Allah ıslah etsin bu gibi imamlari
sahtekarlıgın, yalancılıgın, iftiranın, vatan hayinliğinin hepsi kınanmalı bu tip insanlara toplum baskısı uygulanmalı hangi görüşten olursa olsun
VALLA AKŞENERİ ANCA MONTAJLA BİR ARAYA GETİREBİLİRLER AMA TAYYİBİ BİNALİYİ BOZDAĞI ARINCI DAHA YAZMAYA KALKSAM SATIRLARIN YETMEYECEĞİ BÜTÜN AKP LİLELRİ MONTAJLAMAYA GEREK YOK İNTERNETİ HER TIKLADIĞINDA HEPSİNİN FETÖŞLE BOY BOY RESİMLERİ FETÖŞÜ ÖVEN KONUŞMALARI DÜZDÜĞÜ METHİYELERİ BULABİLİRSİNİZ AHMAKLAR SÜRÜSÜ DİN TÜCCARLARI
Bol bol Akşeneri pompalıyorlar :)) Demekki kendilerinin bir hiç olduğunu kavramışlar bu da başarı :)) En azından bir gerçek ile yüzleşmişler. İyi partiye gelince ! Pompa seçime kadar gider :)) Sonra yine çaldı çırptı masalları ile yola devam. ha 8-0 olmuş ha 9-0 sıfır değil mi ?! Chpkkpydiyi :))
siyaset yapan imamın arkasında namaz kılınmaz! her kim devletten maaş alıyor ve devlete değil siyasi zümrelere çalışıyor onları desteklediğini halkın gözüne sokuyorsa haram yiyordur. gerçi memurluğunu emeğine değil yalakalığına borçlu olanlar borcunu ödüyordur belkide... neyse dün feto sayesinde memur olanlar şimdi hapiste umarım ders alır tövbe edersiniz yoksa Allahın gazabı size de yakındır.
adam cami de mi söylemiş, sosyal medyadan paylaşmış . devlet memuru diye oy kullanmıyormu
@gokmen12345 siz işte busunuz .... kıvırtma , yandan dolanma kandırma göz boyama ... ne istersen ... yaw milleti aptal yerine koyma bari... ayıp... kimse oy kullanmasın demiyor .... siyaset yapmasın da demiyor... sahtekarlık yapmasın diyorum .... yaptığı sahtekarlık birde imam olacak .... aynısını sayın erdoğan hakkında yapan biri olsa ne olacak ....
şu ımamlara neler oluyor nerdeyse kürsülerden hutbelerden rey ısteyecekler ayıp yahu senın vazıfen ımametlık sen işine bak sıyasetıde bırılerı yapar yada çıkar cüppenı sıyasete soyun böyleımamlar derhal görevden atılmalıdır bir hocamız vardı dini din adamı yıkar dine cahilden zeval gelmezdermiş nede güzel dermiş rabbım rahmetler eylesın
Mynet şimdi de bunları şişirmeye başladı.Zamanında Hdp'yi de iyi pohpohlamışlardı.Ak parti düşmanlığı neler yaptırıyor bunlara...
İmam görevi gereği tarafsız davranmalıdır. Sosyal medya insanların kendilerini kontrol edemedikleri bir mecra oldu maalesef. Akşener neci olursa olsun bir imamın bu şekilde davranması hatalıdır. (NOT: Ben de Akşener'in ülke menfaatleri açısından doğru insan olmadığını, fetöcülerin bu partiyi umut olarak görüp burada toplaştıklarını düşünüyorum.)
Bu pisliğin arkasında mı namaz kılacağım hadi ordan adi iftiracı şimdi çıkıp biri deseki imamların %90 nı böyle kızarlar hiç kızmayın aynen doğru.Bu yüzden cuma namazı hariç camide namaz kılmam evimde sevabımla günahımla başbaşa kılarım imamları çok iyi tanıdım.Gerçi zaten cami cemaati de 20 yi geçmiyor.Ülkenin % 98 zi çevre müslümanı sadece sorun ca elhamdürüllah diyen müslümanlar.Ne hale getirdiniz şu güzel dinimi Allah sizi bildiği gibi yapsın emi.Bu adam önümüzdeki seçimde ya milletvekili ya belediye başkanı olur .Soruşturma bekleyen, ülkede hukuk var diyenler avcunu yalar.
Korku dağları sardı. Kıç yalayicilari görevbasina
Yine mandaci sariklilar harekete geçtiler kaç tane imam feto saçmalarken dinde böyle birşey yok diyebilmis imamlarimizda 17-25 aralıktan sonra mi İslam dinini öğrendiler yoksa
Bu hareketinden dolayı yakında müftülüğe terfi ettirirler...
Evet camiler Allah'ın evi bu tip imamlar AKP nin kapı köpeği bunları camilerden alın layık oldukları yere götürün
Ya bu imam efendi ağababalarının Gülen ile çekilmiş fotoğraflarını niye koyamıyor. Hemde gerçek fotoğraf. montaj değil haa.
Tutuşan paçalar. Akşener tek başına, Akşenere karşı 3 lü BOP ittifakı kurmuşlar... Türk milleti hep mağdurun yanında yer almıştır...
camide hocalar referandumda evet atacaksıniz diyordu..geçen cuma namazında sa zeytindali operasyonunu hükümetimize bağladı..oradaki insanlar napsin..akp yapılanması geçmişte feto abilerinin cami lise uviversite ile akp partizani yaptı milleti..oradaki cemaat napsin..zeytindali operasyonunu MHP den meral aksener yapalım dedi 2013 yılında yanlış duymadınız 2013 de yapılmadı..aynı hoca aynı şeyleri söylemezdi çünkü bunların derdi siyaset taraf taraf..din iman çatısı altında büyük bir cahillik bilincsizlik var..
İbadetinizi Allah’a yapın iktidara değil utanmaz,ahlaksız,şerefsiz sahtekarlar sizi..!
sayın Akşener başkanım; korkaklar saldırır sindirmeye çalışacaklarını sanırlar karşı tarafın dişini görüncede arkalarına bakmadan kaçarlar. sonrada yalakalık yapmaya başlarlar...siz rahat olun bu tür insanlar meyve verecek olan ağaçı taşlar..
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın acilen bu konuda fetva vermesinde fayda var... Yüzünü kıbleye, gönlünü iktidara dönmüş bir imama uyularak kılınan namaz geçerli midir, geçersiz midir?
sen bütün partilere mensup bir insansın imamsin. utanmaz aranmaz adam, neden dinimizin itibarını yerlere arıyorsun. 657 Dmk Ya göre en az kademe ilerlemesi cezası Alman lazım. hayasız adam. kim olursa olsun böyle yapılır mı? iftira atmak zina yapmaktan da büyük günahtır diyen bir dinin nasıl imamısın sen. aldığın maaş zehir zıkkım kan katran olsun... öğretmen, imam özellikle bu ikisi milletimizi kutuplaşma içine sokmamalı
Bunlardan her türlü rezillik beklenir. Paçaları sıkıştı ya... ne yapacaklarını şaşırdılar.
@mehmetsungar Bu İmam olamaz.1.sınıf ayrımcı ve iftiracı.Nasıl İmam olacakki?
bilmediniz beyler cumaya gidiyorsanız bana hak vrirsiniz imamlarda akp yi camiyi siyasette çevirmişler ne yazıki akp dine de karışiyor dini kendi çıkarlarına dizayn etmeye çalışiyor vay halımıza
Reklamları izlediniz. Haberin amacı burada toplaşıp Akşener güzellemesi yapanlardan anlaşılıyor. Farklı fikirler söyleyenlere tahammülsüzlüğünüz de sizin ne kadar demokrat olduğunuzun göstergesi.
@69480kimyager Ark.Nasıl bir görüş?Adam sözde İmam.Böyle ayrımcılık yapan,taraf tutan,iftiracı İmam olabilirmi?Mesleği kutsal değilmi?Kendilerine böyle davranılmasımı öğretiliyor?
İmam doğru söylemiş.Fetoş darbede başarılı olsaydı Başbakan bu kadın olacaktı.Mhp yi ele geçirmeye çalıştılar ,olmadı.Parti kurdurdular.
İyi düzenlenmiş bir mizansen. İki soru var: 1) Hoca bu mizansenin içinde yer almak için ne kadar aldı? 2) Hoca birilerinin reklamı olsun diye böyle bir mizansende yer almak için bunu yapmadıysa, Avukat bir fotoğrafın montaj olup olmadığını tespit edebilecek bir uzman değil. Bu konuda uzmanlar tarafından inceleme sonucu oluşmuş mahkeme kararıda yok. O zaman fotoğrafların montaj olduğuna kim karar verdi. Hatırlanırsa ilk zamanlarda yok şu saldırdı yok bu saldırdı mizansenleri vardı. Baktılar kimse yutmadı vazgeçmişlerdi.
@hayripalis internete bakarsan hangi foto orjinali ne anlarsın zor değil google a yaz öğren..bide feto recep tayyip yaz onuda öğren..
klasık çomar işte alayı fetöcü gelmişler başkalarına ıftara atıyolar adiler
liselere kadar siyaset sokan bir zihniyetin arkasından gidenlerden ne beklersinki lanet olsun bizi ayıştıranlara!!!
Yüce Rabbim insanı iftiralardan saklasın. İftira atanlar er ya da geç cezalarını bulacaktır. Hem de misliyle.. .
Küçükçekmece ilçe başkanı Mustafa Bilgili'ye iyi parti mensubu olmanız hasebiyle nazik yazmayı kendime yediremedim, sebebini sorarsanız o imam efendi zahmet etmiş fotoshopla uğraşmaya, zaten kadın kendisi demedimiki 15 temmuzdan daha 15 gün önce, KURULTAYLA GELEMEZSEM DARBEYLE GELECEĞİM diye kardeş bu sence ne anlama geliyo buna 80 milyon şahit la kalkmış imamı suçluyosun olmuş yaşanmışları geri döndüremezsin aslanım, Boşo boşuna kıçınızı yırtıpda VATAN HAİNLERİNE ÇANAK TUTMAYIN BU MİLLET DAHA NİCE 15 TEMMUZLAR YAPMAYA YAŞATMAYA MUKTEDİR DİR BİLİYOMUSUN HEEEE.?? yok diyosanız deneyin bakalım..
işte islamın en büyük düşmanı tıpkı emevi döneminde olduğu gibi yezidin muaviyenin camileri siyasi emelleri için iktidarını güçlendirmek için kullandığı gibi islam dışı ahlaksız bir dönem ile karşı karşıyayız camiye siyaseti ilk sokanların izinde giden bir kitle var er yada geç allahın evinde siyaset yapılmayacağını öğrenecekler din tüccarları bunlar
İmam bey cami duvarının dibine çektiğin beyaz jeepin paralarının nerden geldiği belli oldu Sultan Murat senin ne olduğunu biliyor zaten cehennem zebanileriyle semin reami fotoshop yapmak kazım
İmam derken, FETO imamı mı KETO imamı mı ?
nedir ULAN bu ülkenin imamlardan çektiği...????
Bu hanımefendinin siyaset yapmasından dolayı neden bir kesim rahatsız oluyor? Meral hanımın siyaset yapma hakkı yok mu? belki yüzde bir ou alır belki de yüzde yirmi,buna halk karar verir ve bir de ona fetocu diyenler eliniz de bir delil varsa savcılara verin,ben öyle de diyemem böylede diyemem ama şundan eminim ki, fetöyle bir bağlantısı olsa mahkemeler gereğini yapardı..ezbere konuşmak o kadar kolay ki!!
Akşener hazine yardımının derdinde. Devleti yönetecek kadar donanımlı ve cesaretli olmadığı malum. fikir birliği içinde olduğu fakat hiçbir zaman gönül birliği kuramayacağı kendi gibi ittihatçılarla ittifak yaparsa belki arzulamış olduğu ceylan derisi koltuğa oturabilir.
İFTİRA ATMAK YALAN SÖYLEMEK RUHLARINA İŞLEMİŞ.. BUNLAR TÜRK VE MÜSLÜMANMI.?
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