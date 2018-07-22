İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Meral Akşener, Afyon çalıştayında "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dediği iddia edildi.

AKŞENER, ÇAĞLAR CİLARA'NIN SORULARINI YANITLAMIŞTI

Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinin öncesinde KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlamıştı.

FATİH ERYILMAZ İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Eryılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah çalıştayda olduğu görülüyor. Akşener mesajında, "Partimizin Çalıştayında dün Türk Milleti'nin nadide değerlerinden, çok kıymetli hocamız Sayın İskender Öksüz'ün konferasındaydık. Çok feyz aldığım Hocamıza, bizleri aydınlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ İDDİAYI YALANLADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, gündeme bomba gibi düşen "Meral Akşener istifa etti" haberlerini yalanladı.

ÇAĞLAR CİLARA: HABERİ DURDUK YERE ORTAYA ATMADIM

Haberi ortaya atan KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara daha sonra tekrar tweet atarak:

"Akşener istifa etti, bu haber doğru, istifadan vazgeçirildiği, ikna edildiği de söyleniyor. Bu haberi durduk yere ortaya atmadım, Afyon kampında kriz var. Odatv’ye bilgi veren İYİ Parti kaynakları ise Akşener’in ikna edildiğini ve salona geri dönmesinin beklendiğini söyledi" dedi.



