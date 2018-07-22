HABER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 18:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara sosyal medya hesabından Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini öne sürdü. İstifa haberi yalanlanırken, Cilara bir mesaj daha paylaştı ve "Akşener istifa etti, bu haber doğru, istifadan vazgeçirildiği, ikna edildiği de söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Meral Akşener, Afyon çalıştayında "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dediği iddia edildi.

meral aksener istifa

AKŞENER, ÇAĞLAR CİLARA'NIN SORULARINI YANITLAMIŞTI

Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinin öncesinde KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlamıştı.

krt

FATİH ERYILMAZ İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Eryılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

fatih eryılmaz

Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah çalıştayda olduğu görülüyor. Akşener mesajında, "Partimizin Çalıştayında dün Türk Milleti'nin nadide değerlerinden, çok kıymetli hocamız Sayın İskender Öksüz'ün konferasındaydık. Çok feyz aldığım Hocamıza, bizleri aydınlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

aksener calistay

ÜMİT ÖZDAĞ İDDİAYI YALANLADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, gündeme bomba gibi düşen "Meral Akşener istifa etti" haberlerini yalanladı.

ÇAĞLAR CİLARA: HABERİ DURDUK YERE ORTAYA ATMADIM

Haberi ortaya atan KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara daha sonra tekrar tweet atarak:

"Akşener istifa etti, bu haber doğru, istifadan vazgeçirildiği, ikna edildiği de söyleniyor. Bu haberi durduk yere ortaya atmadım, Afyon kampında kriz var. Odatv’ye bilgi veren İYİ Parti kaynakları ise Akşener’in ikna edildiğini ve salona geri dönmesinin beklendiğini söyledi" dedi.


PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmışCHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler varMHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener istifa İYİ parti çağlar cilara KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben istifa haberinden çok haberin sonundaki iskender "öksüz" den feyz aldığına takıldım bu iskender öksüzün adil öksüz'le bir alakası varmı feyz dolaşarak ordanmı geliyor o konuda bir açıklama yapılmamış
MERAL AKSENER SAYESİNDE İYİ PARTİ YUZDE 10 ALDI AKSENER YOKSA İYİ PARİ BİR HİÇ
Bu makamı mevkiyi bulmuş terk eder mi. Nerde onda o yürrek
Diğer Haberler
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı

'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var

MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.