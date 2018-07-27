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İYİ Parti Genel Merkezi'nden, Akşener'e 'afişli çağrı'

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 20:32 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından partililerden çağrılar gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Genel Merkezi'nden, Akşener'e 'afişli çağrı'

ANKARA (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından partililerden çağrılar gelmeye devam ediyor. Son olarak, İYİ Parti Genel Merkezi binasının dış cephesi yeniden düzenlendi. Asılan dev afişte, Meral Akşener'in, Afyon kampındaki sözü ve partililerin cevabı yer aldı.

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