İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partinin kuruluşunun üzerinden 6 ay geçmesine karşın halen devlet korumasından yararlanmadığını belirtirken, güvenliği kendi imkanları ile özel güvenlikçiler aracılığı ile sağladıklarını söyledi.

Çıray, “Valilik ve Emniyet’e yazı yazılmasına karşın, kanunlara aykırı olarak bize olumsuz dahi olsa cevap bile verilmedi” diye konuştu.

İYİ Parti’nin ülkenin çeşitli bölgelerinde saldırı- ya maruz kaldığını belirten Çıray, kişisel koruma talebi ve diğer güvenlik başvurularının yanıtsız bırakıldığını dile getirdi. Bazı illerde valilerin iktidara yaranmak için zorluklar yaşattığını aktaran Çıray, “Bu da bize gösteriyor ki kraldan çok kralcıların işgüzarlıkları. Buna Bakan Soylu’nun izin vermemesi gerekir. İktidar değişikliğinde devletin valisi olmayanlar bunun bedelini ağır öderler” dedi.

Parti yetkililerinin güvenlik uygulamaları için ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü ancak yine de sonuç alınamadığı öğrenildi. (Yeniçağ)

