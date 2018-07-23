İYİ Parti Grup Başkanı Andican:

İYİ Parti olarak bu meseleye kalıcı ve akılcı çözüm getirme kararlılığında olduklarını dile getiren Andican, hekim kökenli milletvekilleriyle bir yasa teklifi hazırlığında olduklarını ve kısa zamanda bunu TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "201 hastanenin acil servisine polis konularak sorunun çözüleceğini" söylediğini aktaran Andican, "Bu tedbir, yetersiz ve sonuç vermez. Pansuman bir tedbirdir." diye konuştu.

"Şiddet olayı neden bu kadar arttı?" sorusunu yönelten Andican, "Maalesef sorun, iktidarın, son yıllarda sağlıkta reform anlayışı içinde gündeme getirdiği söylemlerde yatmaktadır. Sağlık çalışanları, AK Parti sözcüleri tarafından büyük ölçüde aşağılanmış, hor görülmüş ve itibarsızlaştırılmıştır." dedi.

Andican, teklifin, sağlık çalışanlarına şiddete ciddi ceza getirmeyi ve şiddet gösterenin ciddi bir tazminat ödemesini öngördüğünü belirtti.

-"Bahçeli, kendi işine baksın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin kongre kararına yönelik açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Andican, "Sayın Bahçeli kendi partisine ve kendi işine baksın. İYİ Partiyle Bahçeli'nin en ufak bir ilişkisi yoktur ve İYİ Parti yetkilileri başka partinin iç işleriyle uğraşmamaktadır, uğraşmaya da niyeti yoktur. Bahçeli, kendi iç işlerine baksın. Başka partilerin iç işlerine karışmaması gerekir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partinin tüm organları tarafından yeniden genel başkanlığa aday gösterileceğini vurgulayan Andican, Akşener'in kongreden, öncesine oranla çok daha güçlü şekilde çıkarak Türk siyasi hayatında varlığını devam ettireceğinin altını çizdi.

Ahat Andican, "Bu parti 50 yıllık partilerin oranında oy alıyor ve buna rağmen genel başkan beklentileri, kendi koyduğu çıtayı karşılayamadığı gerekçesiyle sorumluluğu alıyor ve Türk siyasetinde bugüne kadar görmediğimiz siyasal sorumluluk içinde kongreye gidiyor. Umarım bundan, partiyi şekillendirmeye çalışan liderler de ders alırlar." değerlendirmesini yaptı.

