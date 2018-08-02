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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

"Ekonomik krizin çözümü konusunda sadece ülkeyi yöneten mevcut koalisyonun çabaları yetmez. Ülkenin, iktidarı ve muhalefetiyle milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi sağlanmalıdır"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Ekonomik krizin çözümü konusunda sadece ülkeyi yöneten mevcut koalisyonun çabaları yetmez. Ülkenin, iktidarı ve muhalefetiyle milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi sağlanmalıdır." dedi.

Türkkan, Meclis'te bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin kurulduğu günden itibaren, yapıcı muhalefet yapmak adına ülkenin karşılaştığı sorunları işaret ederken, karşı çözüm önerilerini sunduklarını aktardı.

Yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hükümetin 100 Günlük Acil Planını açıklayacağını anımsatan Türkkan, "Hükümetin terörle mücadelesinde; evrensel hukuk kuralları çiğnenmeden ama ülkenin geleceğine kasteden tüm terör örgütlerine karşı etkin mücadele konusunda sonuna kadar destek vermeye kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

FETÖ terör örgütü ile mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürülmesi; FETÖ’nün siyasi bağlantılarının ortaya çıkartılıp, yargıya teslim edilmeleri gerektiğini vurgulayan Türkkan, "Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik krizin çözümü konusunda sadece ülkeyi yöneten mevcut koalisyonun çabaları yetmez. Bu konuda öncelikle parlamentoda bulunan partilerle iş birliği yaparak, ülkenin iktidarı ve muhalefetiyle milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi sağlanmalıdır." diye konuştu.

Güven meselesinin, ekonominin olmazsa olmaz ana teması olduğunu belirten Türkkan, "Ülke, tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kalırken siyasetin ayrıştırıcı dilden bir an önce uzaklaşması, birliğimizi pekiştirecek söylem ve adımlara ivedilikle geçilmesi gerekmektedir. Bununla beraber; demokrasi, insan hakları, evrensel hukuk ve adalet, ekonominin doğru yönetilmesi için oluşturulacak iklimin ihtiyacı olan şeylerdir." ifadesini kullandı.

- Öneriler

Ekonominin bu sıkıntılı döneminde tasarruf tedbirlerinin bir an önce alınması, bazı uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesinin çok büyük önem taşıdığını anlatan Türkkan, ekonomiye güveni tesis etmek için şu tedbirlerin alınması gerektiğini savundu:

"Demokratik parlamenter sisteme dönüş için hemen yeni Anayasa hazırlama çalışmalarına başlanmalıdır.

Başta AB olmak üzere sorunlu olduğumuz ülkeler ile ilişkilerin düzeltilmesi ve ülkenin ihtiyacı olan ekonomik çıkarlarımızın korunması için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı tesis edilmelidir.

Merkez Bankasının, siyasi baskılardan etkilenmeden, temel amacı olan fiyat istikrarına odaklanabilmesi için, para politikası konusundaki yöntem ve araç bağımsızlığı daha güçlü şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Enflasyon hedeflemesi yapılmalı, piyasaların önünü görebilmesi sağlanmalıdır.

Maliye politikası, para politikası ile çelişmeyecek şekilde uygulanmalıdır.

Ekonomi ile ilgili tüm veriler gözden geçirilmeli, hatalı veya yanlış yayınlanan verileri düzeltilmeli ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Kamu-Özel İş Birliği modeli gözden geçirilmeli ve bölgesel kalkınma ve istihdam amaçlı olarak yeniden yapılandırılmalıdır.

Kamu Bankalarının kredi portföyleri ve bilançoları kapsamlı şekilde denetlenmelidir."

Enerji, eğitim, sağlık ve dış politikada da önerilerini sıralayan Türkkan, 100 Günlük Acil Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye Dayanışma Fonu kurularak, vatandaşların ödeyemedikleri için bankalar tarafından tahsilat şirketlerine satılmış olan tüketici kredisi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı borçlarının, en az yüzde 80’inin silinmesi gerektiğini öne sürdü.

Türkkan, dış politika da bölgede ve dünyada barışı önceleyen, aynı zamanda ulusal güvenliği ve milli menfaatleri merkezine alan gerçekçi, istikrarlı, çok yönlü, aktif bir politikanın izlenmesi gerektiğini bildirdi.

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100 günlük acil eylem planı ekonomik kriz Lütfü Türkan Öneri

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