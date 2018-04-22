İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular

İYİ Parti, CHP'li 15 milletvekilinin partiye katılmasının ardından YSK'ya yazılı müracaatta bulundu.
sözcü'de yer alan habere göre, yazıda şöyle denildi:
“Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na…
Aşağıda isimleri ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri partimize katılmışlardır. Adı geçen milletvekillerinin istifa dilekçelerinin bir örneği ekte sunulmuştur. Böylece 5 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen İYİ Parti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. Maddesinde seçime katılma için öngörülen grup kurma koşulunu da bir kez daha sağlamıştır. Seçimlere katılmamız için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim.”
Yazının sonuna CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin ismine yer verildi.
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