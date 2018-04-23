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İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

CHP'li 15 milletvekilinin dün partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesinin ardından, İYİ Parti'nin Hazine'den alacağı yardım miktarı da belli oldu.

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

CHP'den 15 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları, 5 milletvekili olan İYİ Parti'yi 20'ye çıkararak Meclis'te grup kuracak sayıya ulaştırdı.

HAZİNE YARDIMINDAN FAYDALANABİLECEK

Bu sonuçla İYİ Parti 100 bin imza toplamadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilecek. Hazine'nin seçim öncesi partilere yapacağı seçim yardımından da faydalanacak.

İYİ PARTİ HAZİNE'DEN NE KADAR YARDIM ALACAK?

Son verilere göre Hazine'den seçim yardımı olarak AK Parti'ye 270.9 milyon lira, CHP'ye 138.5 milyon lira, MHP'ye 65.1 milyon lira, HDP'ye ise 58.8 milyon lira yardım yapılacaktı. Hazine'den seçim yardımı alacak partiler ve alacakları para 24 saat önce böyleyken İYİ Parti ile bu tablo da değişecek. Partilerin payından İYİ Parti'ye bölünecek. İYİ Parti'nin de 25 milyon lira civarında bir Hazine yardımı alacağı belirtiliyor.

Haber 7

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