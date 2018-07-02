İYİ Parti, HDP Grubuna komşu olacak

COŞKUN ERGÜL - Meclisin beşinci grubunu oluşturacak İYİ Parti Ana Bina'da HDP Grubuna komşu olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 27. Dönemde AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin yanısıra, 5. siyasi parti grubu olarak temsil edilecek olan İYİ Parti'nin kullanacağı yer belli oldu.

İYİ Parti, diğer partiler gibi Meclis Ana Binanın 2. katında, daha önce KİT Komisyonunun bulunduğu, HDP Grubunun yanındaki bölümü kullanacak. Söz konusu alan, İYİ Parti için tadilattan geçirilecek.

KİT Komisyonu ise Yeni Halkla İlişkiler Binasında 1. katta çalışmalarına devam edecek. Komisyon, diğer ihtisas komisyonları gibi, burada bulunan ortak basın toplantı odalarını kullanacak.

- Deniz Baykal, Şafak Pavey'in odasını aldı

En yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak, milletvekili yemin töreninde TBMM Genel Kurulunu açacak olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ana Bina 1. katta, daha önce eski CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in odası verildi.

Meclisin engelli milletvekillerinden AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ile AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, TBMM Ana Bina'daki mevcut odalarını kullanmaya devam edecek.