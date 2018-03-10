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İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin başlattığı kampanyanın ardından AK Parti'de bir kampanya başlattı. Erdoğan kampanyayı Türkiye'de bir ilk olarak nitelendirdi. Erdoğan'a İYİ Parti'den dikkat çeken bir yanıt geldi

İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'

İYİ Parti, ülkenin dört bir yanını gezip vatandaşlarla konuşmak için “Anlat Hemşehrim Dertleşelim” projesini başlattı.

Proje kapsamında İYİ Parti’nin otobüsü 28 Şubat’ta yola çıktı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ise “Şehrim 2023” isimli bir proje başlattı. AK Parti’nin projesi kapsamında yola çıkan otobüsler ülkenin dört bir yanına giderek AK Parti’nin 2023 vizyonunu anlatacak.

AK Parti’nin otobüsleri yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ben de genel başkan yardımcımızın bu hazırlığına, çalışmalarına partim adına çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilki Çiğdem Hanım ve ekibi gerçekleştiriyor. 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım. Şu ana kadar da bu tür adımları atan herhangi bir siyasi parti yok. Bu otobüslerimiz doğu ve batıya giderek şehirlerimizi dinleyecekler, şehirlerimizin görüşlerini tespit edecekler. Oradaki halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler. Görüşler, tespitler çok çok önemli” dedi.

AK Parti'nin kampanyası ve Erdoğan’ın sözlerine İYİ Parti’den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından “İYİ Parti otobüsü ‘Anlat Hemşerim, Dertleşelim’ diyerek vatandaşlar için çıktı yola... 10 gün sonra AK Parti otobüsleri "seçim çalışması" için çıktı yola... Fark bu... İYİ Parti ‘Türkiye'ye iyi gelecek’ derken şaka yapmıyorduk… O otobüslerin de yolu açık olsun… Bizi izlemeye devam edin!” dedi.

İde, Erdoğan’ın sözlerini ve İYİ Parti’nin otobüsünü paylaşarak “Erdoğan dedi ki; daha önce hiçbir parti yapmadı… Bu bir ilk… 10 gün önceki ve bugünkü fotoğrafı yan yana koyup, çekileyim... İlk miymiş?” ifadelerini kullandı.

“PROJEMİZİ ÇALDILAR AMİRİM”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise sosyal medya hesabından “AK Parti muhalefette kalacağı uzun yılların provasını yapıyor. Bundan sonra biz yaparız siz taklit edersiniz. Projemizi Çaldılar Amirim” dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Korku iktidar elden gidiyor İYİ parti AQP ye de İYİ gelmiş demek ki. Halkı dinlemeye çıkmışlar. sorun dinlemekte değil çözüm üretmekte 15 yılda halktan haberi olmayanların yenimi aklı başına gelmiş
17 yıldır nereden nereye geldik..Cok teşekkurler Sana Recep Bey..bundan sonra da yola seninle devam etmek isteriz..Başımızda seni görmek isteriz.
anlatacak neyiniz kaldı. tek anlatacağınız dürüstçe çıkıp basiretsizliğinizdir. 15 yıldır çok şey anlattınız biz sizi anladık. cep,terör, çocuk çocuk demeden sapıklığınız.
AKP her zaman yaptığı şey ilk değil. CHP ye niye proje üretmiyorsunuz diyorlar sonra. eee çalıyorsun
AKP otobüsünde anlatılanlar;Bundan sonraki iktidarımızda devlet arazilerinden siz siz sizlere,maden ocaklarından taş da çıksa para vereceğiz size,yolu-köprü ve havaalanlarını yapanlara bak 3-4 katına yaptırdık hem onlar hem biz kazandık,vatandaş pahalı pahalı alıyor hizmeti amma ee bal tutan parmak yalar biz kol kol yalamışııız çokmu diyorlarmış.
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