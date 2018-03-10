İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'

İYİ Parti, ülkenin dört bir yanını gezip vatandaşlarla konuşmak için “Anlat Hemşehrim Dertleşelim” projesini başlattı.

Proje kapsamında İYİ Parti’nin otobüsü 28 Şubat’ta yola çıktı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ise “Şehrim 2023” isimli bir proje başlattı. AK Parti’nin projesi kapsamında yola çıkan otobüsler ülkenin dört bir yanına giderek AK Parti’nin 2023 vizyonunu anlatacak.

AK Parti’nin otobüsleri yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ben de genel başkan yardımcımızın bu hazırlığına, çalışmalarına partim adına çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilki Çiğdem Hanım ve ekibi gerçekleştiriyor. 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım. Şu ana kadar da bu tür adımları atan herhangi bir siyasi parti yok. Bu otobüslerimiz doğu ve batıya giderek şehirlerimizi dinleyecekler, şehirlerimizin görüşlerini tespit edecekler. Oradaki halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler. Görüşler, tespitler çok çok önemli” dedi.

AK Parti'nin kampanyası ve Erdoğan’ın sözlerine İYİ Parti’den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından “İYİ Parti otobüsü ‘Anlat Hemşerim, Dertleşelim’ diyerek vatandaşlar için çıktı yola... 10 gün sonra AK Parti otobüsleri "seçim çalışması" için çıktı yola... Fark bu... İYİ Parti ‘Türkiye'ye iyi gelecek’ derken şaka yapmıyorduk… O otobüslerin de yolu açık olsun… Bizi izlemeye devam edin!” dedi.