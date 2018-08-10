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İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

Dolar ve euronun art arda rekor tazelemesi siyasi partileri de harekete geçirdi. Son dakika habere göre, İYİ Parti sürpriz bir açıklama yaparak ekonomik verilerin düzeltilmesine yönelik siyasi partilerin katılacağı işbirliği teklif etti.

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

İYİ Parti bu amaçla hükümetten siyasi partilerin ekonomi kurmaylarının da katılacağı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmesini istedi. Son dakika habere göre, İYİ Parti'nin resmi Twitter adresinden yapılan çağrıda, “Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz” denildi.

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İYİ parti Meral Akşener ekonomi dolar döviz Euro

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
herşeyden nemalanmaya çalışmayın.kınalı el
Gölge etme başka ihsan istemem...feto dan talimat almışsınızdır.
iyi parti kötü parti oldu
baraji bile gecemediniz... reis sizi takmaz... reis ne derse odur... reise guvenimiz tamdir.. reis ispanak yer kurtarir bizi hacan usagum...
Bu iyi birşey herkesin fikirleri alınmalı.Dayanışma önemli . Ne yazık ki şu ana kadar içi boş söylemlerin ekonomik olarak bir karşılığı olmadı.Muhtemelen olmayacakta.
Döviz sadece Merkez Bankasından alınıp satılabilmeli döviz büroları kapatılmalı döviz yatırım aracı olmaktan çıkarılmalı yurtdışı ile ihracat yapan firmalar dövizi sadece merkez bankasından almalı Bankalardaki tüm döviz hesapları altın hesaplarına dönüştürülerek döviz artışından rant saglamanın önüne geçilmelidir.
ooo ip doları düşürecek gözlerim yaşardı aman aman siz karışmayın bu ülkede bir seçilmiş hükümet var siz hükümetden dahamı kendinizi akıllı sanıyorsunuz.
hadi ordan.
gülermisin ağlarmısın.
ya hu adamın derdi doları düşürmek değilki öğlen düşen doları bayburtta konuşarak yeniden çıkartı be saflar
marmaristeki 300 odalı saraycık bitince orda görüşün
BÜTÜN MİLLET EL ELE VERMELİ BU BİR MİLLİ SAVAŞTIR TAM DA ZAMANI İŞTE
chp ve hdp kesinlikle hükümetle bir araya gelmez.. bırak bir araya gelmeyi , döviz daha da artsın diye bugün cumaya gidip namaz kılan chp li , hdp liler olmuştur..
Damat berata bırakın.Anasını belleyecek ekonominin
İP de Ekonomist mi Var? Koray aydın mı Çözecek?
Bu duruma gelmemizde Suriyelilerin ve onlara çanak tutan yöneticilerimizin hakkı ödenmez.
zaten olması gerekende bu umarım hükümette aynı tavizi verip az muhalefeti dinler.chp den ise hiç ses çıkmıyor.bir kaç tane ülkeye yardım yapıyoruz bu yardımları kesip bir kaç tane de büyük yol v.s iptal ettikmi döviz düşer.
iyi partili değilim bir ak partili olarak helal olsun
Kesinlikle birlik olma zamanı.
Allah sizden razı olsun. iyi parti kurmayları.. akp nin kibiri gururu ulkeyi ne hale getirdi.. tum partinnin ekonomi kurmaylarıyla hergun toplantı yapılsın. esnafın birgunde kimyası bozuldu.
ey iyi partililer baktınızkı partınız tepetaklak gıdıyo ne yapacağınızı şaşırdınız barı bömyle bır teklıf yapayım belklı gündemde kalırız dedınız sanırım
TÜM KAMU PERSONELLERİNİN 2şer MAAŞINA EL KONULSUN. AL SANA ÇÖZÜM
Ne desek boş göklerden gelen bir kar mı vardır nedir ? Telefonla konuşmaya başladım dolardolar 5,99 du. Telefonu kapattım dolar oldu 6,22. (3 dakika içinde )
Cahil Cühela Siz Katılsanız Ne Olur. buzamana kadar nerde idiniz
İyi Parti gerçekten bu işi çözer. Çünkü orada damat, gelin, kayınço, yandaş yok..
Kusura bakmayın ama bir akpli olarak iyi partiyi takdir ettim ülke ekonomisi göçmüş adamlar hala çözüm yerine boş laf yapıyorlar. umarım erdoğan ülke için vatan için bunu düşünür kişisel düşüncelerle koskoca ülke yönetilemez bunu anlayalım koyun olmak zorunda değiliz hangi partiden olduğumuz önemli değil. bana başkanlık sisteminden sonra her şey şaha kalkacak vadedildi görüyorum ki sadece dolar şaha kalktı. birde doların artmadığını tlnin bütün paralar karşısında eridiğini unutmayalım.
SEN PARTİNDEKİ ADAMLARA SAHİP ÇIK FASULYE
Ne varsa sende var da bu millet anlamaz
siyaseti bırakıp birlik olma zamanı...italya halkı 1992 de bunu yaptı..iflasın eşiğine gelen ülke birlik oldu 6 ayda ülkeyi iflastan kurtardı...başka türkiye yok......
karışmayın
Ya siz kimsinizki Siz Berat damattan iyimi bileceksiniz,o şimdi dolarcılara avans veriyor bakın görün neler olacak:)
İYİ PARTİ CHP MHP AKP 2023 YILINA KADAR BİRLEŞİK TÜRKİYE PARTİSİ OLARAK DEVAM ETSİN TÜM ABD ÜSLERİ KAPATILSIN.
artık AKP bir şeyi anlamalı bir yere dikkatini vermekte güçlük çekiyor dikkat ederseniz ya ekonomide yada askeri konularda yada kendi içerisinde problem çekiyorlar tabii ülkeyi yönetmeye çabaladıkları içinde bunu ülkede yaşıyor RTE artık Başkan olduğuna göre muradına erdi demektir sırada meclisten işini bilenlere doğru görevleri dağıtmaya kaldı ülkenin yaşadığı sorunları çözmek bütün meclisin görevidir yanlızca bir partinin değil ki bu günlerdede ülkemizin ne gibi sorunlarla mücadele etmeye çabaladığı ortadadır görevi alanın hayır demeye hakkı da yoktur halk bu hakkı vermiyor ya bırakır giderl
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