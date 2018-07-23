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İYİ Parti İzmir İl Başkanı: Benim adayım Meral Akşener

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampının ardından seçimli olağünüstü kurultay kararı alındı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı: Benim adayım Meral Akşener

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampının ardından seçimli olağünüstü kurultay kararı alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olmayacağını açıkladı. Ancak bazı kurultay delegeleri, Meral Akşener ile yola devam edilmesi görüşünde. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç de "Benim adayım Meral Akşener" dedi.
İYİ Parti Genel Merkezi'nin Afyonkarahisar'da, 24 Haziran seçimlerini değerlendirmek ve sürece dair görüş alışverişinde bulunmak için düzenlediği çalıştayın son gününde, partilileri şaşırtan gelişmeler yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çalıştayın kapanış kısmında yaptığı konuşmanın ve yalnız bırakıldığına dair verdiği mesajların ardından, seçimli kurultay kararı aldığını açıkladı. Yapılacak olan kurultayda aday olmayacağını da belirtti. Teşkilatlar bir anda alınan kurultay kararı ile şaşkına döndü. Türkiye genelinde 1200 kurultay delegesi bulunan İYİ Parti'de, bazı delegeler Meral Akşener'den yana tavır gösterdi. İzmir'de 53 kurultay delegesi bulunan İYİ Parti'nin İl Başkanı Koray Ükünç de, yapılacak olan kurultayda Meral Akşener'i destekleyeceğini açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti için neyse Meral Akşener'in de İYİ Parti için aynı anlama geldiğini ifade eden Ükünç, "Meral Akşener'e inandığım için yola çıktım. Bu parti Meral Akşener tarafından kurulan bir parti. O nedenle sonuna kadar Akşener'in arkasındayım. Benim adayım Meral Akşener" dedi.

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