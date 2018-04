İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım ve 19 yönetici istifa etti

Umut KARAKOYUNLU/İZMİR, (DHA) - İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve yönetiminde bulunan 19 kişi istifa etti. Genel Merkez tarafından yapılan çağrıyla bu kararı aldığını açıklayan Ulupınar, koltuğu Yönetim Kurulu’nda görevli Koray Ükünç’e bıraktı. İYİ Parti Balçova İlçe Başkanı Serap Özöktem de görevini bıraktı. Ulupınar, aday adaylığı için yapılan başvuru sayısının 102’ye çıktığını açıkladı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve Yönetim Kurulu'nda bulunan 19 kişi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında kararını açıklayan Ulupınar, şu ana kadar milletvekili aday adaylığı için yapılan başvuru sayısının 102’ye ulaştığını söyledi. Ankara’dan kendisine ‘İstifa et’ talimatı geldiğini belirten Ulupınar, “Ben İl Başkanlığı'ndan istifa ediyorum. Aday olurum, yaparlar ya da yapmazlar; Ankara’nın kararı. 'Ben adayım' demem, pazarlık içinde bulunmam. Hatta onlar, 'Başvur' demeden başvurmam. Onlar 'İstifa et' dedi, ediyorum. Yönetim Kurulu'ndaki seçime kadar yerime geçici olarak Koray Ükünç geçecek. Yönetim Kurulu'ndan ne karar çıkarsa o arkadaşımız, benden sonra İl Başkanlığı'nı sürdürecek. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. 1 ilçe başkanımız, kesin istifa etti; 2 ilçe başkanımız bugün kararını verecek" diye konuştu.

Yönetimden istifa edenlerin milletvekili aday adayı olacağını kaydeden Ulupınar, “Bu görevi benim kadar iyi yapacak hatta benden daha iyi yapacak arkadaşlarımız var. Ben bu görevi tenzil-i rütbe olarak görmedim. 'En iyi sen yaparsın' dedikleri için büyük şerefle kabul ettim. Bundan sonra aday gösterilmesem de ben bir ağabey olarak kenarda kalırım. Kim il başkanı olacaksa emrine girer, sonuna kadar destekçisi olurum" dedi.

'SEÇİME SOKMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR'

İYİ Parti yola çıktığı zaman birilerinin, partiyi kuramayacaklarını söylemelerine rağmen başardıklarını vurgulayan Ulupınar, “'Kongrelerini yapamaz' dediler, yaptık. Mum ışığında yaptık, çöp tenekeleri üzerinde yaptık; ama yaptık. Hiçbir siyasi parti partiye nasip olmayacak, hepsinin bir araya gelmesiyle yapabileceği kongreyi tek başımıza yaptık" diye konuştu.

Yapılan Büyük Kongre nedeniyle 'baskın seçim' kararı alındığını savunan Ulupınar, “Orada toplanan kalabalık, 'erken ve baskın seçim'i getirdi. Ne dedilerse aksi oldu. Öyle bir tarih aldılar ki İYİ Parti’yi seçime sokmamak için her şeyi yaptılar. 24 Haziran da böyle bir karardır. Allah ayaklarına dolandırdı, olmadı" dedi.

YILDIRIM'DAN CHP'YE: DESTANSI DURUŞ

CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini 'destansı bir duruş' olarak nitelendiren Yıldırım Ulupınar, şunları söyledi:

"Türkiye’nin önünü açtı. Ben CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP’li üyeler dahil hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı Türkiye demokrasisi adına sunuyorum. Türkiye ne zaman sıkışsa bir kurtarıcı çıkmıştır. Bu kez Türkiye Anadolu’nun bağrından çıkan bir anayı Meral Akşener’i kurtarıcı yaptı. Bu ilk başta pek önemsenmedi; ama bugün iktidarda ciddi bir telaş başladı. Göreceksiniz ilk seçimde İYİ Parti iktidar, Meral Akşener de cumhurbaşkanı olacaktır."

İYİ Parti yönetiminde istifa edenler, şöyle:

"Hüsmen Kırkpınar, Çağrı Özdemir, Galip Çetin, İbrahim Dönertaş, Lütfü Kılıç, Esra Akkaş, Kamil Ergenekon, Bülent Kırılmaz, Ülkü Doğan, Murat Kapkaç, Erhan Atlı, Sinan Çiğdem, Şükran Yörük, Erhan Atlı, Osman Çandır, Tülay Yaman, Armağan Abacıoğlu, Cengiz üretmen, Adnan Selvi."