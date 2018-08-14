İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek partisinden istifa etti

İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akyürek, yazılı açıklamasında, hedeflerine ulaşamamış bir parti olarak yapılan 2. olağanüstü kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in yeni bir yönetimi göreve getirmesi beklenirken aynı kadrolarla devam etme kararı aldığını belirtti.

İYİ Parti'nin umut haline gelmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştığını savunan Akyürek, şunları kaydetti:

"Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördük. Bugün itibarıyla İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve üyelikten istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşırken, bu vesileyle ilk günden bugüne kadar partimizin kuruluşunda ve çalışmalarında özveri ve emeğini esirgemeyen tüm üye, delege, il ve ilçe yönetimlerinde görev alan arkadaşlarıma canıgönülden teşekkürlerimi sunarım."

Akyürek, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde il başkanlığı görevinden istifa edip, milletvekili adayı olmuştu.

