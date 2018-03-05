İYİ Parti kongresinde oy zarfından Erdoğan ve Bahçeli'nin adı çıktı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- İYİ Parti Çanakkale 1'inci Olağan İl Kongresi'nde bir oy zarfından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu, dosya kağıdı çıktı. Delege, oyu kullanma anının cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı. İYİ Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Dehmen, "Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor" dedi. İYİ Parti Çanakkale 1'inci Olağan Kongresi dün Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın da katılımıyla yapıldı. Mevcut İl Başkanı İrfan Dehmen seçime tek listeyle gitti. Kongrenin gündem maddeleri tamamlandıktan sonra delegeler sandıkta oy kullandı. Seçimde, 300 delegenin 241'i sandığa gitti. Oy sayımı sırasında, bir zarftan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu dosya kağıdı çıktı. Partilileri şaşırtan kağıtta şu ifadeler yer aldı: "İĞĞĞĞĞ Parti 1. Olağan Çanakkale İl Kongresi Aday Listesi. Ezeli ve Ebedi Başkanımız, Reisimiz Hakanımız, Başbuğumuz, Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Yardımcıları; Dr. Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım. Damarlarınızdaki kan gibi içinizdeyiz. Akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz." Delegenin, aynı kağıtta yönetim kurulu üyeleri listesine ise 24 AK Partilinin isimlerini eklediği görüldü. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI Dosya kağıdının zarfa konulması ve sandığa atılması sosyal medyada da paylaşıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, delege, girdiği kabinde oyunu kullanırken, başkan adayı İrfan Dehmen ve listesinin yazılı olduğu pusulasını buruşturarak cebine koyuyor. Delege ardından yanında getirdiği ve üzerinde çok sayıda AK Partili ve MHP'linin isminin yazılı olduğu kağıdı zarfa koyuyor, sonra da bu zarfı sandığa atıyor. DEHMEN: ARAŞTIRMA BAŞLATTIK İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Dehmen, 241 oyun kullanıldığı seçimde, 1 oyun geçersiz sayıldığını söyledi. Bu oyun da içlerine sızan bir delege tarafından kullanıldığını belirten Dehmen, "Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Cep telefonuyla kaydedip internet ortamında yayıyor. Bu kadar çabayı ülkesine faydalı olmak için gösterseydi zaten ülke bu hale gelmezdi. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor" dedi.