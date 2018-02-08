İyi Parti Köyceğiz İlçe Kongresi yapıldı

İyi Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Köyceğiz Belediyesi toplantı salonunda yapılan kongre, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Kongreye, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergün, Köyceğiz İlçe Başkanı Zekeriya Erek, Dalaman İlçe Başkanı Bayram Altın, Ortaca İlçe Başkanı Hasan Kaya, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kongrede Divan Prof. Dr. Metin Ergün, Av. Mehmet Menteşoğlu, Serkan Uzun, Ülker Gökalp, Erdoğan Keleş isimlerinden oluştu. Divanın oluşmasının ardından seçime geçildi.

Tek aday olan ve tüm delegelerin oyunu alan İyi Parti Kurucu İlçe Başkanı Zekeriya Erek, ilçe başkanlığına seçildi.

İyi Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, kongrede yaptığı konuşmada ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek; “Mehmetçiğimizin verdiği mücadeleyi gönülden destekliyoruz. Mehmetçiğimizin vatanımıza sağ salim dönmesini istiyoruz. İyi Parti’nin görüşü vatan, bayrak, demokrasi ve Cumhuriyet. Herkese kapımız açık, birlikten ve beraberlikten yanayız” diye konuştu.

İlçe Başkanı Zekeriya Erek, konuşmasında partililere teşekkür ederek; “Köyceğiz İyi olacak, Türkiye İyi olacak. Allah bizleri utandırmasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kongremize Gelerek bizlere destek veren, bizleri sevindiren tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler” dedi.

İlçe Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Zekeriya Erek, Özer Gümüş, Cengiz Acar, Yusuf Arkçı, Ramazan Kaya, Kerim Ayhan, Pelin Keskin, Elif Serter, Öznur Altınay, Muhammet Karaca, İsmet Akdağ, Özay Erdoğdu, Yıldırım Yıldırım, Gamze Uysal, Bahattin Erciyas, Şaban Özcan, Selma Kula, Necmi Demirel, Yasin, Yorulmaz, Yasin Özkan, Önder Yalçın, Mehmet Durmuş.