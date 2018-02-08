HABER

İyi Parti Köyceğiz İlçe Kongresi yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 16:09 | Son Güncelleme

İyi Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı 1.

İyi Parti Köyceğiz İlçe Kongresi yapıldı

İyi Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi yapıldı.
Köyceğiz Belediyesi toplantı salonunda yapılan kongre, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.
Kongreye, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergün, Köyceğiz İlçe Başkanı Zekeriya Erek, Dalaman İlçe Başkanı Bayram Altın, Ortaca İlçe Başkanı Hasan Kaya, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
Kongrede Divan Prof. Dr. Metin Ergün, Av. Mehmet Menteşoğlu, Serkan Uzun, Ülker Gökalp, Erdoğan Keleş isimlerinden oluştu. Divanın oluşmasının ardından seçime geçildi.
Tek aday olan ve tüm delegelerin oyunu alan İyi Parti Kurucu İlçe Başkanı Zekeriya Erek, ilçe başkanlığına seçildi.
İyi Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, kongrede yaptığı konuşmada ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek; “Mehmetçiğimizin verdiği mücadeleyi gönülden destekliyoruz. Mehmetçiğimizin vatanımıza sağ salim dönmesini istiyoruz. İyi Parti’nin görüşü vatan, bayrak, demokrasi ve Cumhuriyet. Herkese kapımız açık, birlikten ve beraberlikten yanayız” diye konuştu.
İlçe Başkanı Zekeriya Erek, konuşmasında partililere teşekkür ederek; “Köyceğiz İyi olacak, Türkiye İyi olacak. Allah bizleri utandırmasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kongremize Gelerek bizlere destek veren, bizleri sevindiren tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler” dedi.
İlçe Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Zekeriya Erek, Özer Gümüş, Cengiz Acar, Yusuf Arkçı, Ramazan Kaya, Kerim Ayhan, Pelin Keskin, Elif Serter, Öznur Altınay, Muhammet Karaca, İsmet Akdağ, Özay Erdoğdu, Yıldırım Yıldırım, Gamze Uysal, Bahattin Erciyas, Şaban Özcan, Selma Kula, Necmi Demirel, Yasin, Yorulmaz, Yasin Özkan, Önder Yalçın, Mehmet Durmuş.

İyi Parti Köyceğiz İlçe Kongresi yapıldı

İyi Parti Köyceğiz İlçe Kongresi yapıldı

İyi Parti Köyceğiz İlçe Kongresi yapıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?

Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?

Aydın AK Parti’de Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu

Aydın AK Parti’de Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu

Bakan Özlü: “100 yerli otomobilden 80’ini ihraç ediyoruz”

Bakan Özlü: “100 yerli otomobilden 80’ini ihraç ediyoruz”

Milletvekili Uzer gündemi değerlendirdi

Milletvekili Uzer gündemi değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in rakipleri belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin’in rakipleri belli oldu

Bakan Sarıeroğlu: “Bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek”

Bakan Sarıeroğlu: “Bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.