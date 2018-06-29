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İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Hayrettin Barut, partisinden istifa etti.

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Hayrettin Barut, parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Barut, yaptığı yazılı açıklamada, partileşme sürecinin arzu edilen ve amaçlanan şekilde oluşmadığını belirtti.

Vefanın unutulduğunu, liyakatın terk edildiğini, demokratik kuralların, geçmişe olan kine ve fırsata kurban edildiğini vurgulayan Barut, toplumun beklediği, herkesi kucaklayan bir kadronun oluşturulamadığını aktardı.

Tüm toplumun kendini içinde bulacağı bir söylemin ortaya konulamadığını bildiren Barut, yarınlarda yaşanacak daha büyük günaha ve vebale ortak olmamak adına Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. (AA)

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İYİ parti Hayrettin Barut istifa

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Baktılar ellerine bir şey geçmedi, şimdi artık kaçmaya başlarlar.
ne bekliyordun madalyamı.liyakattan neyi kasteddin.ne vebali varmış.??
Diktatörün ne demek olduğunu ve nasıl olduğunu gördüler.
ne çabuk pesettınız ya daha dün bır bugun ıkı yoksa akp yemı katılacaklsınız?
BU DA KİM.
O günaha zaten ortak oldunuz, sizden aldığı destek ve güçle CHP tarafından HDP meclise sokuldu...
bahçeli babana git seni kucaklar
parca parca böyle bir yere varamıyorsunuz. chp ve hdp ile birleşsinler olsun bitsin.
Tülbent müzesi müdürü olurdun la nire gidiyon :D
Nebekliyordunuz koltukmu bu vatana hizmet edecek kişilere hitiyac var menfahat bekleyenler biran önce gitsinler ikdidar olsaydı iy parti etrafı kasaplar kedilerikibi hertarafı sarardınız burda allah icin calişanlar kalsın yeter
24 hazirandaki tehdit bayağı büyük galiba. herkes kaçışmaya başladı.meydanlarda şahlananlar patır patır dökülüyor. şu gerçekleri halka da söyleyin de halk da bilsin yaşayabildiğimiz kadar olacakları göreceğiz. öyle görünüyor sonumuz hayırlı olur inşallah. cumhuriyet elden gidiyeaaaa. padişahlık geliyeaaaahhhh.
tamam da bekle problemi çöz kaçmak neyin nesi
çatlaklara devammm
Çürük yumurtalar zaten ayrılsın laf olsun diye biryerlere yaranmak için konuşmasın kimse ön plana çıkarmak için konuşmak için konuşmasın nerden bilelim bu partide düzen bozmak için olup biteni aktarmak için girmediğini Şimdi neoldu da bazıları konuşmak için konuşuyor istifa ediyor ne bekliyordun peki hemen iktidar mı cabalamadan yorulmadan konuşmakla makam mevkii mi bu parti gerçek ten İyi parti bu iş sevda işi gönül işi Vatan millet için koşturma yeri laf cambaz lığı çıkar menfaat yeri değil kimse boş konuşmasın herkes kimin ne olduğunu biliyor 8 aylık gelecek vaat eden parti
bu istifalar rantçı çakallar cumhurbaşkanı olsaydı Meral AKŞENER..bunlar rantın alasını temin edecek kişilerdir ...edin istifa ki çürük yumurtaları görelim...diğer yumurtalarıda bozmayın....siziz gidi rantçılar sizizzziiiiii
İYİ oluyor inşallah,Allah sayılarını artırsın,Meral apla ne zaman gemiyi terkedecek bakalım???
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