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İYİ Parti kurucularından Ulupınar'dan siyasete veda kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti kurucularından ve partinin İzmir teşkilat yapılanmasını sağlayan Yıldırım Ulupınar, aktif siyasete veda etme kararı aldı.

İYİ Parti kurucularından Ulupınar'dan siyasete veda kararı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İYİ Parti kurucularından ve partinin İzmir teşkilat yapılanmasını sağlayan Yıldırım Ulupınar, aktif siyasete veda etme kararı aldı.
Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan, partinin İzmir teşkilatını kuran, il başkanıyken 24 Haziran seçimleri için görevinden istifa ederek birinci bölge ikinci sıradan milletvekili adayı olan Yıldırım Ulupınar, partisinin iki bölgede birer milletvekili çıkarması nedeniyle seçilemedi. Geçmişte DYP ve AK Parti'de de görev yapan deneyimli siyasetçi Ulupınar, aktif siyasete veda etme kararı aldı. Yıldırım Ulupınar, bu kararını gelecek günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de paylaşacağını söyledi.

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