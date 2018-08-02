İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

Partinin Meral Akşener'i tek aday olarak göstereceği kurultayın, aynı zamanda Genel Başkan'ın ifadeleri çerçevesinde "yerel seçimlere dönük vizyon kurultayı" olması hedefleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ATO Congresium'da yapılacak kurultaya yönelik çalışmaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla Başkanlık Divanı toplantısında, teknik bir komisyon oluşturuldu.

Parti kulislerinde GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor.

Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak.

- Yerel seçim talimatı

Bu arada parti yetkilileri, Akşener'in, "Kurultayımıza hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkaracağız." açıklamasının ardından, teşkilata yerel seçimlere hazırlık talimatı verildiğini aktardı.

Yetkililer, bu kapsamda il başkanları ve milletvekillerinin de saha ve aday tespiti çalışması yaptığını kaydetti.

