İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

ESİN IŞIK - İYİ Parti'de 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2. Olağanüstü Kurultay hazırlık çalışmalarına hız verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ATO Congresium'da yapılacak kurultaya yönelik çalışmaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla Başkanlık Divanı toplantısında, teknik bir komisyon oluşturuldu.
Kurultaya kısa süre kalması dolayısıyla çalışmalarını hızlandıran komisyon, kurultayın ana teması, hedefi, müziği, sloganına yönelik fikir alışverişinde bulunuyor.
- Kurultayın teması
Partinin Meral Akşener'i tek aday olarak göstereceği kurultayın, aynı zamanda Genel Başkan'ın ifadeleri çerçevesinde "yerel seçimlere dönük vizyon kurultayı" olması hedefleniyor.
Öte yandan, kurultayın ana temasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Akşener'in seçim sonuçlarının sorumluluğunu alarak kurultaya gitme kararı çerçevesinde "demokrasi" temasının ise öne çıktığı öğrenildi.
- 1124 delege oy kullanacak
Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak.
Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra, 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.
Parti kulislerinde GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor.
Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak.
- Yerel seçim talimatı
Bu arada parti yetkilileri, Akşener'in, "Kurultayımıza hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkaracağız." açıklamasının ardından, teşkilata yerel seçimlere hazırlık talimatı verildiğini aktardı.
Yetkililer, bu kapsamda il başkanları ve milletvekillerinin de saha ve aday tespiti çalışması yaptığını kaydetti.
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