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İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta gerçekleştirileceği ve Meral Akşener'in tek aday olarak gösterileceği kurultayın, yerel seçimlere dönük vizyon kurultayı olması hedefleniyor - 2. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşacak Genel İdare Kurulu ve 10 kişilik Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek - Partide ayrıca teşkilat, yerel seçimlere hazırlık talimatıyla saha ve aday tespit çalışmasına başladı

ESİN IŞIK - İYİ Parti'de 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2. Olağanüstü Kurultay hazırlık çalışmalarına hız verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ATO Congresium'da yapılacak kurultaya yönelik çalışmaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla Başkanlık Divanı toplantısında, teknik bir komisyon oluşturuldu.

Kurultaya kısa süre kalması dolayısıyla çalışmalarını hızlandıran komisyon, kurultayın ana teması, hedefi, müziği, sloganına yönelik fikir alışverişinde bulunuyor.

- Kurultayın teması

Partinin Meral Akşener'i tek aday olarak göstereceği kurultayın, aynı zamanda Genel Başkan'ın ifadeleri çerçevesinde "yerel seçimlere dönük vizyon kurultayı" olması hedefleniyor.

Öte yandan, kurultayın ana temasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Akşener'in seçim sonuçlarının sorumluluğunu alarak kurultaya gitme kararı çerçevesinde "demokrasi" temasının ise öne çıktığı öğrenildi.

- 1124 delege oy kullanacak

Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak.

Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra, 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

Parti kulislerinde GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor.

Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak.

- Yerel seçim talimatı

Bu arada parti yetkilileri, Akşener'in, "Kurultayımıza hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkaracağız." açıklamasının ardından, teşkilata yerel seçimlere hazırlık talimatı verildiğini aktardı.

Yetkililer, bu kapsamda il başkanları ve milletvekillerinin de saha ve aday tespiti çalışması yaptığını kaydetti.

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İYİ parti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay çalışmaları

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