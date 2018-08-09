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İYİ Parti kurultayına 3 bin davetli

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tek aday gösterileceği ve GİK'in belirleneceği 12 Ağustos'taki 2. Olağanüstü Kurultay için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişi ve kuruma davetiye gönderildi - AK Parti, CHP, BBP ve Saadet Partisinin davet edildiği kurultay için MHP ve HDP'ye davet gitmedi - "Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla gerçekleştirecek kurultay, mart ayında yapılacak yerel seçim çalışmalarının başlangıcı niteliğinde olacak

İYİ Parti'nin, Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday gösterileceği ve yeni Genel İdare Kurulunun (GİK) belirleneceği 12 Ağustos'taki kurultayı için 3 bin kişiye davetiye gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 12 Ağustos Pazar günü ATO Congresium'da yapılacak kurultayın hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

"Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla düzenlenecek kurultayda kullanılacak slogan ve afişler de bu ana tema çerçevesinde belirlenecek.

Kurultayda, demokrasi ve "Kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İYİ Parti'nin farkına vurgu yapılacak.

Parti yetkilileri, kurultayın bir anlamda mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarına bir ön hazırlık ve start niteliğinde olacağını belirtti.

- Kurultay programı

Kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Daha sonra Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener bir konuşma yapacak, Parti Tüzüğü ve Parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek kurultayda, Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

- Çarşaf liste ile gidilmesi planlanıyor

Akşener'in tek aday gösterileceği kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 124 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından GİK seçilecek. Kurultaya, çarşaf liste ile gidilmesi planlanıyor.

Akşener'in GİK ve MDK'de köklü değişiklikler yaparak yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Kurultay için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişi ve kuruma davetiye gönderildi.

AK Parti, CHP, BBP ve Saadet Partisi'nin çağrıldığı kurultaya, MHP ve HDP davet edilmedi.

Kurultaya, parti teşkilatından da yoğun katılım bekleniyor.

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Hazırlık İYİ Parti kurultay

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