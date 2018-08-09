İYİ Parti kurultayına 3 bin davetli

İYİ Parti'nin, Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday gösterileceği ve yeni Genel İdare Kurulunun (GİK) belirleneceği 12 Ağustos'taki kurultayı için 3 bin kişiye davetiye gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 12 Ağustos Pazar günü ATO Congresium'da yapılacak kurultayın hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

"Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla düzenlenecek kurultayda kullanılacak slogan ve afişler de bu ana tema çerçevesinde belirlenecek.

Kurultayda, demokrasi ve "Kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İYİ Parti'nin farkına vurgu yapılacak.

Parti yetkilileri, kurultayın bir anlamda mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarına bir ön hazırlık ve start niteliğinde olacağını belirtti.

- Kurultay programı

Kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Daha sonra Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener bir konuşma yapacak, Parti Tüzüğü ve Parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek kurultayda, Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.