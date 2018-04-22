İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkışı: Sözlerini anlatsam yargılanır

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Oyum Erdoğan'a” diyen MHP İstanbul milletvekili İhsanoğlu'na sert tepki gösterdi. Çıray, sosyal medya hesabından “Onun benim yanımda sayın Erdoğan için söylediklerini bugün anlatsam Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanır. İhsanoğlu'na hakkımı helal etmiyorum. Ayıp” dedi.

‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’



Çıray, Türkiye'de en büyük sorunun adalet olduğunu belirterek, “İnsanların yargıya güvenmediği, mahkemelerin verdiği kararları sorguladığı bir ortamdan herkes bıktı. Türkiye'de herkesin ortak beklentisi ve talebi adalet. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığında yeniden adaletli Türkiye'ye” şeklinde yorum yaptı.

VERİLER GERÇEK DIŞI



Aytun Çıray, TÜİK'in açıkladığı ekonomik verilerin gerçek dışı olduğunu iddia ederek şöyle dedi:

“Türkiye son 10 yılda milli gelir hesabını iki kez revize etti. İlk değişim ile 2006 yılı GSYH büyüklüğümüz 576 milyar liradan 758 milyar liraya, ikinci hamle ile de 2015 yılı 1 trilyon 748 milyar liradan 2 trilyon 44 milyar liraya yükseltildi. Revizyonlar olmasaydı 2017 ekonomik büyüklüğümüz 851 milyar dolar yerine 540 milyar dolar olacaktı”

HİLEYE KARŞI SEFERBERLİK



Sandıkta hileye karşı seferber olunacağını belirten Çıray, “Adaletin terazisini bozdular, ekonominin belini kırdılar. Tarımı bitirdiler, eğitimi alaşağı ettiler. Türkiye'nin itibarını sıfırladılar, işsizler ordusu yarattılar. Türk parasını rezil ettiler, gençlerin umutlarını çaldılar. Hepsini düzelteceğiz. Türkiye iyi olacak” dedi.