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İYİ Parti Malatya İl Başkanı Altaş istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

 İYİ PARTİ Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, görevinden istifa etti.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Altaş istifa etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İYİ PARTİ Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, görevinden istifa etti.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşer’in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'na görevlendirilen Ömer Sezai Altaş, bugün yönetimine istifasını sundu. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Neriman Oyan Pelit, Altaş’ın bugün yönetime, “Gördüğüm bir lüzumdan dolayı görevimden ayrılıyorum” diye açıklama yaptığını söyleyerek, istifa ettiğini belirtti.

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