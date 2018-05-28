İYİ Parti Malatya İl Başkanı Altaş istifa etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İYİ PARTİ Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, görevinden istifa etti.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşer’in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'na görevlendirilen Ömer Sezai Altaş, bugün yönetimine istifasını sundu. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Neriman Oyan Pelit, Altaş’ın bugün yönetime, “Gördüğüm bir lüzumdan dolayı görevimden ayrılıyorum” diye açıklama yaptığını söyleyerek, istifa ettiğini belirtti.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki
Muharrem İnce'nin korumalarının sahneden attığı İsmail Kalkan ilk kez konuştu
Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
Okuyucu Yorumları 0 yorum