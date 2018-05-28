İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşer’in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'na görevlendirilen Ömer Sezai Altaş, bugün yönetimine istifasını sundu.

"GÖRDÜĞÜM BİR LÜZUMDAN DOLAYI GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Neriman Oyan Pelit, Altaş’ın bugün yönetime, “Gördüğüm bir lüzumdan dolayı görevimden ayrılıyorum” diye açıklama yaptığını söyleyerek, istifa ettiğini belirtti.

RUHAT MENGİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

Bugün İYİ Parti kurucularından ve Genel İdare Kurulu üyesi gazeteci Ruhat Mengi, partideki görevlerinden istifa etmişti.

