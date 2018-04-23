Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

İYİ Parti, salonun en solunda yer alan MHP’nin yerine geldi. İYİ Parti’nin oturduğu bölüme parti adı da süratle yazıldı. MHP ise bir sıra sağa kaydırılmasıyla HDP’den boşalan sıralara geldi. Ancak bazı MHP'li vekillerin kendilerine ayrılan yeri beğenmemeleri nedeniyle tartışma yaşandığı iddia ediliyor.
İYİ Parti Meclis Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda da Meclis’te grubu bulunan partiler arasında kürsüde yer alacak.
İLK GRUP TOPLANTISI YARIN
İYİ Parti, Meclis’te grup toplantısı düzenleme, TBMM Başkanlık Divanı ile komisyonlarda temsil edilme ve TBMM Genel Kurulu’nda grup adına konuşma haklarını da elde etti. Vekil olmadığı için Genel Başkan Akşener grup başkanı olamayacak. Yarın grup toplantısında grup başkanı, başkanvekilleri seçilecek. Meclis’te oda ve makam aracı tahsisleri yapılacak.
B PLAN DEVREYE SOKULDU
İYİ Parti, salonun en solunda yer alan MHP’nin yerine geldi. İYİ Parti’nin oturduğu bölüme parti adı da süratle yazıldı. MHP ise bir sıra sağa kaydırılmasıyla HDP’den boşalan sıralara geldi. İYİ Parti Meclis Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda da Meclis’te grubu bulunan partiler arasında kürsüde yer alacak.
HANGİ VEKİLLER İYİ PARTİ'YE GEÇTİ?
Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,
Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer,
Ankara Milletvekili Nihat Yeşil,
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız,
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,
Burdur Milletvekili Mehmet Göker,
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,
Bursa Milletvekili Erkan Aydın,
Çorum Milletvekili Tufan Köse,
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır,
Kayseri Milletvekili Çetin Arık,
Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
İTTİFAK TURLARI
Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Karamollaoğlu’nun, Çarşamba günü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etmesi bekleniyor. Diğer partilerle yapılacak görüşmelerin ardından CHP Parti Meclisi yarın olağanüstü toplanarak, Cumhurbaşkanı adayını konuşacak.
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