Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

İYİ Parti, salonun en solunda yer alan MHP’nin yerine geldi. İYİ Parti’nin oturduğu bölüme parti adı da süratle yazıldı. MHP ise bir sıra sağa kaydırılmasıyla HDP’den boşalan sıralara geldi. Ancak bazı MHP'li vekillerin kendilerine ayrılan yeri beğenmemeleri nedeniyle tartışma yaşandığı iddia ediliyor.

İYİ Parti Meclis Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda da Meclis’te grubu bulunan partiler arasında kürsüde yer alacak.

İLK GRUP TOPLANTISI YARIN



İYİ Parti, Meclis’te grup toplantısı düzenleme, TBMM Başkanlık Divanı ile komisyonlarda temsil edilme ve TBMM Genel Kurulu’nda grup adına konuşma haklarını da elde etti. Vekil olmadığı için Genel Başkan Akşener grup başkanı olamayacak. Yarın grup toplantısında grup başkanı, başkanvekilleri seçilecek. Meclis’te oda ve makam aracı tahsisleri yapılacak.

B PLAN DEVREYE SOKULDU



İYİ Parti, salonun en solunda yer alan MHP’nin yerine geldi. İYİ Parti’nin oturduğu bölüme parti adı da süratle yazıldı. MHP ise bir sıra sağa kaydırılmasıyla HDP’den boşalan sıralara geldi. İYİ Parti Meclis Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda da Meclis’te grubu bulunan partiler arasında kürsüde yer alacak.