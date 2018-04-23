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İYİ Parti: “Meral Akşener her durumda cumhurbaşkanı adayı olacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

İYİ Parti, "Meral Akşener’in her durumda cumhurbaşkanı adayı olacağını" açıkladı.İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Ülke gündemindeki son siyasal gelişmeler neticesinde milletimizin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in tavrının ne olacağı konusunda yoğun bir beklentisi olduğu görülmektedir.

İYİ Parti, "Meral Akşener’in her durumda cumhurbaşkanı adayı olacağını" açıkladı.
İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Ülke gündemindeki son siyasal gelişmeler neticesinde milletimizin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in tavrının ne olacağı konusunda yoğun bir beklentisi olduğu görülmektedir. Bu nedenle kamuoyuna bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. 25 Ekim 2017’de kurmuş olduğumuz İYİ Parti, halkımızın büyük teveccühü ile karşılanmıştır. Uzun süredir idari ve yargı tuzaklarıyla mücadele etmiş olan bu siyasal hareket, seçime doğru tekrar büyük bir hileyle karşılaşmış ve seçim dışı bırakılmak istenmiştir. Bu engeli aşma çabamızda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gösterdiği demokratik tavra teşekkür ederiz.
Elbette, YSK’nın Türkiye’yi belirsizlik ortamına sürüklemesini istemezdik. Siyasi iktidarın da milletin iradesi yönünde bir tavır sergilemesini beklerdik. Bugün medyada ve çeşitli kesimlerde, İYİ Parti’nin de içerisinde olduğu senaryolar yer almaktadır. Biz bu konudaki duruşumuzu 1 Nisan 2018 tarihinde net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıklamıştık. Bunu tekrarlıyoruz; Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız” denildi.

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