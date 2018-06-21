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İYİ Parti milletvekili adayı Özyer hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti

Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta partisinin aday tanıtım toplantısına giderken Kırıkkale'de kaza geçiren Özyer, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Özyer, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Özyer'in cenazesinin yarın Samsun'da toprağa verileceği belirtildi.

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Başkent Üniversitesi Hastanesi İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer kırıkkale

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