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İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öptü. Törende, MHP lideri Bahçeli ve İYİ Partili Koray Aydın'ın tokalaşmaları da dikkatleri çekmişti

İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü

24 Haziran seçimlerinin ardından milletvekillerinin bugünkü yemin töreni çarpıcı görüntülere sahne oluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Koray Aydın bugün Meclis'te bir araya geldi.

Durmuş Yılmaz başkanlık ettiği tören sırasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondan çıktı. Bahçeli’nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İYİ Parti Milletvekili Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü.

DESTİCİ İLE SELAMLAŞTI

Mustafa Destici yemin etikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle selamlaştı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyide zaten hepsi mhp tabanlı,bir siyasi particilik vardır birde gönül particiliği vardır,mhp li mhp lidir bunu asala kimse unutmasın.
medya bunlarla uğraşmayı bırakmadı DOSTLAR ACİL DİKKAT.Youtube da Hilkarin Paltan diye biri var.Kanalının ismide Hilkarin Paltan ücretsiz maç tahminlerini video yapıp paylaşıyor hemde tamamen ücretsiz. Yemin ederim hiçbir çıkarım yok youtube da Hilkarin Paltan yazıp aratın bakın ücretsiz maçlara tahminlerini yapmış.Kanalına üye olun bütün videolarını çekip ücretsiz yayınlıyor.Tahminlerde tutturma oranıda çok yüksek.Yarının maçlarının tahmin videolarını yüklemiş.Bi bakın derim birşey kaybetmezsiniz.Hilkarin Paltan diye arat bak
iyi partinin ne gibi faydası olucak meclise boş yere maaş alıcak diğerleri gibi
Gündemi belirleyecek olan IYI partidir simdi IYI parti idam ayasofya incirlik israil ıle olan anlaşmaların iptali meclisde arincin oğlu gibi fetocularin araştırılması 3600 ek gösterge uzman çavuşların astsubaylarin memurların seçim döneminde verilen sözleri andımız okutulması Ne Mutlu Türküm Diyene tabelaları geri takılması kerkük'ün Turkiyeye bağlanması adnan oktarin faaliyetlerinin durdurulması olaylarını gündeme getirecek MHP CHP destek verecek bakalım AKP ne diyecek?
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