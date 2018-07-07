İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü

24 Haziran seçimlerinin ardından milletvekillerinin bugünkü yemin töreni çarpıcı görüntülere sahne oluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Koray Aydın bugün Meclis'te bir araya geldi.
Durmuş Yılmaz başkanlık ettiği tören sırasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondan çıktı. Bahçeli’nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İYİ Parti Milletvekili Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü.
DESTİCİ İLE SELAMLAŞTI
Mustafa Destici yemin etikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle selamlaştı.
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