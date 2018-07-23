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İYİ Parti milletvekilleri 11:00'de Genel Merkez'de toplanacak! Bahçeli'den 'kongre' kararına ilk yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti milletvekilleri, saat 11.00'de Genel Merkez'de toplanacak. Öte yandan, MHP lideri Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi. Bahçeli, 'Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor' dedi.

İYİ Parti milletvekilleri 11:00'de Genel Merkez'de toplanacak! Bahçeli'den 'kongre' kararına ilk yorum

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre, milletvekillerinin, Akşener’e “destek” mesajı açıklayacağı belirtiliyor.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP lideri Devlet Bahçeli, ise İYİ Parti'nin kongre kararı için, 'Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor' dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından önce istifa kararı almış, kurmaylarının ikna çabaları üzerine istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı almıştı. Akşener, kurultayda ise aday olmayacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
lider arkasında bir kişi kalmasa bile inandığı yolda giden kişidir ,bu yolda ilk ayrılan kişi değildir.
sayın akşener şahsi menfaatlerini ülke menfaatlerinin üstünde düşünen insanlarla yollarını hemen ayırmanda fayda var onlar zaten dökülecektir ama size inanan o kadar insanı böyle bırakamazsınız ukalalığım içinde özür dilerim.
@focus60 kusura bakma ama bu ülkede fetö piyonlarına kimse inanmıyor.sadece çıkarları olanlar inanıyor
Bunlar ülkeyi yönetecek öylemi? Küstüm konuşmuyorum banane banane banane...
SİZİ BIRAKMAYIZ SAYIN AKŞENER!!! BU ZOR GÜNLERİMİZDE UMUDUMUZ OLDUNUZ,IŞIĞIMIZ OLDUNUZ!!!
BU KADAR ENGELLEMEYE RAĞMEN,ÇOK KISA BİR SÜREDE 5 MİLYON OY ALMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR! ASIP TUTANLARA DUYURULUR!
ÇOK TA REKLAM YAPTIRMIŞTIN AMA ...EN BAŞINDA MY NET HABER SİTESİNE ...ÇOK PARA ÖDEDİN AMA OLMADI....SIRA SIRA SERVİLER DÖNDÜ BİRER İĞDEYE.....GEÇTİİİ. BORUN PAZARI SÜR EŞEĞİNİ NİĞDEYE,,,
anında satış buna derler, ortada kaldı milletvekilleri ve onca oy veren halk.kiminle yola çıktığına iyi bakacaksın
İYİ KARAR ALINSIN DİLEGİM İŞLLH
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