İYİ Parti milletvekilleri 11:00'de Genel Merkez'de toplanacak! Bahçeli'den 'kongre' kararına ilk yorum

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre, milletvekillerinin, Akşener’e “destek” mesajı açıklayacağı belirtiliyor.
BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA
MHP lideri Devlet Bahçeli, ise İYİ Parti'nin kongre kararı için, 'Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor' dedi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından önce istifa kararı almış, kurmaylarının ikna çabaları üzerine istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı almıştı. Akşener, kurultayda ise aday olmayacağını duyurmuştu.
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