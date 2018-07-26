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İYİ Parti milletvekillerinden Akşener'e çağrı: Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada Meral Akşener'e çağrıda bulunarak aday olması çağrılarını yenileyerek, "Sayın Genel Başkanımız, Kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir.

İYİ Parti milletvekillerinden Akşener'e çağrı: Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - İYİ Parti milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada Meral Akşener'e çağrıda bulunarak aday olması çağrılarını yenileyerek, "Sayın Genel Başkanımız, Kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Partimizin yoluna sizin Genel Başkanlığınızda yoluna devam etmesinin hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. Kurultay kararından itibaren şu ana kadar gerek parti grubumuzun gerekse genel merkez yöneticilerimizin hiçbir B ve C planı olmadı bundan sonra da olmayacak. A planı ile devam ediyoruz. Bunu başaracağız" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Milletvekilleri toplantısı sonrasında basın açıklaması yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından partililerden üst üste çağrılar gelmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından ve İYİ Parti milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada Meral Akşener'e çağrıda bulunarak aday olması çağrılarını yeniledi. İYİ Parti milletvekilleri ve divan kurulu üyelerinin de imzasının bulunduğu çağrı şu şekilde: "Sayın Genel Başkanımız, Kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Partimizin yoluna sizin Genel Başkanlığınızda yoluna devam etmesinin hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde çok önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır. Şimdiden sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e başarılar diliyoruz.

HİÇBİR B VE C PLANI OLMADI A PLANI İLE DEVAM EDİYORUZ
Kurultay kararından itibaren şu ana kadar gerek parti grubumuzun gerekse genel merkez yöneticilerimizin hiçbir B ve C planı olmadı bundan sonra da olmayacak. A planı ile devam ediyoruz. Bunu başaracağız. Genel Başkanın aday olmama iradesine karşılık bütün bu partinin gerçek sahipleri delegelerinin de aday gösterme iradesi vardır. Bu iradeye karşılık Genel Başkanımızın duramayacağını düşünüyoruz."

"KURULTAYIMIZDA TEK ADAY OLMANIZ KONUSUNDAKİ KARARIMIZ KESİNDİR"
İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından ise şu ifadelere yer verildi: "Değerli Genel Başkanımız @meral_aksener; Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir. Partimizin yoluna sizin genel başkanlığınızda devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyiz. Kuruluşumuzun daha ilk günden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır. Genel Başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz. Şimdiden Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiye başarılar diliyoruz."

(FOTOĞRAF)

İYİ Parti milletvekillerinden Akşener'e çağrı: Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir

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