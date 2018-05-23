İYİ Parti Niğde milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- İYİ Parti Niğde 2’nci sıra Milletvekili Adayı Naim Osman Erem, milletvekili adaylığından çekildi.
Erem, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, İYİ Parti Niğde milletvekili adaylığından istifa ediyorum.
Seçim sürecinde gerek Niğde halkının telkinleri gerekse İYİ Parti Niğde İl Teşkilatı’nın teşvik ve destekleri sonucu partimiz listelerinde Niğde 2. sıra adayı olarak gösterildim. Ancak adaylıktan gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Beni destekleyen Niğde halkına ve parti teşkilatına teşekkür ederim. Milletvekili adayı arkadaşlarıma da seçimlerde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
İyi Parti Genel merkezi tarafından Vedat Bayram birinci, Naim Osman Erem ikinci, Döndü Gökmen üçüncü sıra milletvekili adayı gösterilmişti.
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