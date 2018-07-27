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İYİ Parti'nin başına kim geçecek? Meral Akşener muamması

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 07:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklaması sonrasında İYİ Parti kulislerinde kimin aday olacağı konuşuluyor. Ayrıca parti içinde, Meral Akşener'i yeniden genel başkanlığa ikna etmek için toplu istifa formülü de gündemde...

İYİ Parti'nin başına kim geçecek? Meral Akşener muamması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay çağrısında bulunup tekrar aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte İYİ Parti'de belirsizlik hüküm sürüyor. Geçtiğimiz gün bir kez daha kesin bir dille aday olmayacağını açıklayan Akşener'in aksine parti kurmayları Akşener'in tekrar genel başkan adayı olması gerektiğini savunuyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Akşener'in aday olmaması durumunda ise Koray Aydın ve Ümit Özdağ isimleri genel başkanlık için ön plana çıkıyor. Öte yandan parti tabanında Akşener'e verilen destek Akşener'in aday olmama ısrarı üzerine yerini "ilk kriz anında terk etti" eleştirilerine bırakmaya başladı.

"ADAY OLMAZSANIZ TOPLUCA İSTİFA EDERİZ"

Diğer taraftan kulislere göre Başkanlık Divanı üyelerinin Akşener'e "siz olmazsanız parti dağılır" mesajı vermek için "aday olmazsanız topluca istifa ederiz" mesajını vermeye hazırlandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Koray Aydın ümit özdağ

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