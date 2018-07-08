İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

İYİ Parti Meclis grubu bugün ilk kez basına kapalı olarak toplandı. Alınan kararla İYİ Parti'nin TBMM Başkan adayı Hayrettin Nuhoğlu oldu. İYİ Parti'de Grup Başkanı Ahad Andican olurken, Lütfü Türkkan ve Ağıralioğlu da grup başkan vekili oldu.



