HABER

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı Hayrettin Nuhoğlu oldu. İYİ Parti'de Grup Başkanı Ahad Andican olurken, Lütfü Türkkan ve Ağıralioğlu da grup başkan vekili oldu.

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

İYİ Parti Meclis grubu bugün ilk kez basına kapalı olarak toplandı. Alınan kararla İYİ Parti'nin TBMM Başkan adayı Hayrettin Nuhoğlu oldu. İYİ Parti'de Grup Başkanı Ahad Andican olurken, Lütfü Türkkan ve Ağıralioğlu da grup başkan vekili oldu.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepkiDevlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
CHP'de TBMM yönetimi belli olduCHP'de TBMM yönetimi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti meclis başkanı Hayrettin Nuhoğlu

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

CHP'de TBMM yönetimi belli oldu

CHP'de TBMM yönetimi belli oldu

'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan Meclis'te yemin ederken kardeşinin acı haberini aldı

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan Meclis'te yemin ederken kardeşinin acı haberini aldı

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü

İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.