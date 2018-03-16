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İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 20:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti’nin sabit oyunun yüzde 16’lara çıktığını ifade eden İYİ Parti lideri Akşener, kararsızların da dağıtılmasıyla birlikte oylarının yüzde 22’yi bulduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

Bilkent Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açık oturumun soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtladı.“Anket yaptırıyor musunuz?” şeklindeki soruya Meral Akşener, şöyle cevap verdi:“Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16’lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım’ diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam yüzde 22’yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘hangi partiye oy vereceksiniz?’ sorusuna ‘cevap vermiyorum’ diyor.”

"KIBRIS BİR MİLLİ MESELEDİR"

“Kıbrıs konusunu sizin partiniz dışında gündeme getiren yok. Bu konuda bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusuna ise Meral Akşener, “Kıbrıs bir milli meseledir. Herkes farklı siyasi görüşlerde olsa da son tahlilde Kıbrıs’ın yanında olmak zorundadır. Büyükelçi arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyor ve Kıbrıs’la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kıbrıs’ta bir emrivaki endişemiz var. Bu konuda zaman zaman iktidar partisine uyarılarımızı yapıyoruz“ dedi.

Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre; İYİ Parti’nin kuruluş amacından ve siyasi arenada konumlandığı yerden de bahseden Meral Akşener, şunları söyledi:“Birinci amacımız siyasi alandaki tıkanıklığı gidermekti. İkincisi, toplum çok gerildi, huzur ve nefes almaya ihtiyaç vardı. Nefes aldırabilmek adına yola çıktık. Önemli bir alternatif oluşturmak adına milletimizin talebi doğrultusunda ortaya çıkan bir siyasi hareketiz. İYİ Parti siyasi alanda boşluk doldurmak için değil tüm milletimizi kucaklamak hedefi ile merkezde yer alan siyasi bir harekettir.İYİ Parti’nin mensuplarının farklı siyasi görüşleri olsa bile Türkiye’nin geleceği ile ilgili tasavvurları, hayalleri ve umutları olan insanların bir araya geldiği bir siyasi oluşumdur. Milletimize ulaşma ve kendimizi anlatma zorluğumuz var mı? Evet, var. Medya üzerinden sesimizi duyuramama zorluğumuz da var. Bizler de dijital ve sosyal medyanın yanı sıra konvansiyonel metotlarla milletimize ulaşmaya çalışıyoruz.Esnaf ziyaret yapıyoruz evlere misafir oluyoruz. İl il geziyor vatandaşlarımızın derdini dinliyor elini sıkıyoruz.“

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
İnşAllah IYI gelecek.. kutuplaşma yalan talan KANDIRILMAK BOP taşeronluğu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak... TÜRK milleti huzura kavuşacak ... Türkiye IYI Olacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene!...
bu habere inanan var mı başladılar algıya yine sonu hüsran bazen acıyorum size
Ben amerikadayken ziyaaaaaa tamam %15 atma ziyaaaa tamam tamam % 10 ulan amma atıyorsun hea %7 ehh...
Sana inanan varsa seçimi beklesin :)
çok acizsiniz....bu yüzdeyi yakalamayacagini sende biliyorsun....seçim sonra bunlar ilgili ne diyeceksin acaba....
ÜLKENİN GELECEĞİNİ ÜLKENİN GELECEK NESİLLERİNİ DÜŞÜNENLER İYİ PARTİDE BULUŞUR...BAŞIMIZDAKİLER YABANCI GÜÇLERİN ESİRİ OLMUŞ DURUMDA,ÜLKEYİ KARANLIĞA SÜRÜKLÜYORLAR..
değil 22 alacağın oy belli %2.1
Kocaman bir balon kocaman fiyasko kocaman yalan
Mahalle muhtarlığı seçimlerindeki kalabalıkla mı oluyor bu oran .Bu oranda baya bir hormon var ????
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞU BOLUCULUK SAYAN BOZKURTLARA HAYVAN DIYEN RABISCILERE ISTİKLAL MARŞINDAN RAHATSIZ OLAN KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN BİZANS KALINTILARINA ATATÜRK DÜŞMANI PAPA DOSTLARINA KARŞI OĞUZ BOYLU BOZKURT SOYLU YÖRÜKLER OLARAK IYI PARTİYİ DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR DIYORUZ..
@serdar_1981_alcym Kripto fetöcü.
Meral abla bu kadar alçakgönüllü olma. daha % 30 bile az yavaş yavaş artar.
Seçim zamanı o oy oranı katlanır kararsızların çoğu İyi diyecek.
@genc.a hayırdır feto ne zamandır iyi oldu...vatansız.. hain.
0.22 oldu tamam yürü kim tutar ağaların iyi çalışıyor
Oyum sana Meral ablam
resime bakın ellerini nasıl açmış. aynı fetonun sümüklü hocası..
Ufak atta civcivler yesin.Sana inananlar olacaktır tabii Cem uzan gibi olur.O para dağıta dağıta %7 almıştı sende sallaya sallaya %3-4 alırsın anca.
RÜYA GÖRMEK GÜZEL MERAL ABLAMA YARAMIŞ BAGIMSİZ GİRDE BARİ MELCİSTE KALMANIN YOLARINI ARA
akp bir İsrail proje Partisi ortağı BOP ortağı buna inan Mi yani zaten inan ci yoktur
bu fetocunun oyu belli % 4 ile % 8 arasında ve en az oyunun yarısını chp nin kemalistlerinden alıcak . chp yönünü hdp ye dönünce kemalistler uyandı..
HADİ ORDAN UTANMADAN SIKILMADAN YALAN SÖYLÜYONNNNNN
MEMLEKETİN GELDİĞİ HALE BAKIYORUM...AHLAK BİTMİŞ EKONOMİ BİTMİŞ...AKP İKTİDARININ NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL ZATEN...DOLAR 4 LİRAYA ÇIKTI BU HAFTA BUNUN İÇİN ÇARE ARAYACAKLARINA ÇIKMIŞLAR İSLAM GÜNCELLENMELİ YOK İSTİKLAL MARŞI ANLAMLI DEĞİLMİŞ...BOŞ BOŞ KONUŞMALAR...MERAL AKŞENERİN BÜTÜN MİTİNGERİNİ SEYRETTİM HER MİTİNGİNDE EKONOMİDEN BAHSEDİYOR OLMASI GEREKENDE BU ZATEN...YANİ BU MİLLET AKLINI KULLANIR MERAL AKŞENERİ DESTEKLERSE BU ÜLKE DÜZLÜĞE ÇIKAR....YOKSA BU İKTİDARLA DİBE DOĞRU GİTMEYE DEVAM EDERİZ...
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