İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

Bilkent Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açık oturumun soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtladı.“Anket yaptırıyor musunuz?” şeklindeki soruya Meral Akşener, şöyle cevap verdi:“Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16’lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım’ diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam yüzde 22’yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘hangi partiye oy vereceksiniz?’ sorusuna ‘cevap vermiyorum’ diyor.”

"KIBRIS BİR MİLLİ MESELEDİR"



“Kıbrıs konusunu sizin partiniz dışında gündeme getiren yok. Bu konuda bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusuna ise Meral Akşener, “Kıbrıs bir milli meseledir. Herkes farklı siyasi görüşlerde olsa da son tahlilde Kıbrıs’ın yanında olmak zorundadır. Büyükelçi arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyor ve Kıbrıs’la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kıbrıs’ta bir emrivaki endişemiz var. Bu konuda zaman zaman iktidar partisine uyarılarımızı yapıyoruz“ dedi.