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İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 01:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Erdem’in ayrılık mesajı şöyle:

“İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.

Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum.Allah'a emanet olunuz…”

iyi parti istifa

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İYİ parti istifa mustafa erdem

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
haliyle işin rengini gördü.
Kurulum aşamasında, giden de olur, gelen de siyaset böyle birşey işte,,,,
erkenden kaçmış daha karpuz kesecektik
İYİ oldu yapma güneş batıyor.
Hayırdır inşallah???:)
anladı
Bu züppenin verdiği listede ki 3 KİŞİ KİM DERHAL O 3 KİŞİ GÖREVDEN ALINSIN BU BAŞKAN YARDIMCISI AJAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU GEÇMİŞ OLSUN ERKEN KENDİNİ BELLİ ETTİ BU KİŞİ B7 PARTİYE AJAN OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞ SAYIN MERAL BAŞKANIM
Daha iktidar olacaktiniz sonra dunya lideri daha sonra uzay zaman boslugunda gecmise gidip :))) neyse
sevgılı akp ıtaatkar secmenı bakında bıraz ornek alın ıstıfa etmek ıcın bırılerınden ızın almadan ıstıfa edebılıyorlar sızınkıler rte habersız ıstıfa etsınler beya onay almadan ıstıfa etsınler anında ergenekoncu balyozcu fetocu ılan ederler
Hangi tepe ? Ben bu şahsı ilk kez duyuyorum !! Neyin tepesi bilmem ancak sanırım bir yerlerden parasal destek veya pornografik kaseti çıkmıştır.. !! :) :)
Parti bir kurumdur. Kişilere bağlı olmamalıdır. Zira her kul fanidir. Gelen de olur, giden de. Akpartiye bakın, kuruculardan kim kaldı? Çok önem atfedilenler bir bir uzaklaştı... Oysa bir zamanlar yağan yağmurda falan ıslanmışlardı. Şemsiye alsalardı halbuki...
TÜH PATRONLARI KIZMIŞ BUNLARA,KESİN ABD DEN HAVALE YAPMAMIŞTIR..PARA YOKSA HUZUR YOK...
kurtuluş İYİ de,şimdiden tezvirata başladılar
Geç bunları geç neden istifa ettiğini detaylandır da halkta bilgilensin
çıkarına ters düşen birşeyi vardır bir yerlerden iyi teklif gelmiştir
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