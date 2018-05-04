İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

"Milliyetçi Hareket Partisinin muvafakatı, rızası olmadan başka siyasi partiler, kurumlar veya kişiler tarafından herhangi bir yere Alparslan Türkeş adının teklif edilmesini, kullanılmasını, istismar edilmesini kabul etmeyiz, rıza göstermeyiz. Bu gayretlerin, siyasi nema elde etmek amacıyla ince siyasi hesaplarla yapıldığını düşünüyoruz.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkeş'in, MHP'nin kurucusu ve genel başkanı olduğunu belirterek, Türkeş ismi ile MHP'nin birlikte özdeş olduğunu vurguladı.

Partisinin önergesi üzerinde söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Kayseri Üniversitesi adıyla bir üniversitesi kuruyorsunuz. O zaman 1975'ten itibaren iki dönem başbakan yardımcılığı da yapmış rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in adını verelim." ifadesini kullandı.

İYİ Parti milletvekilleri, Kayseri Üniversitesinin adının "Kayseri Alpaslan Türkeş Üniversitesi", Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının "Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesine ilişkin iki ayrı önerge verdi.

Turan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da ilkeli duruşu ve tutumuyla siyasette derin izler bırakan bir lider olduğunu, 28 Şubat'ta bugün yüzü kızaran birçok partiye, birçok siyasetçiye rağmen dik durarak, milletinin, demokrasinin yanında yer alarak örnek bir duruş sergilediğini, milletin namusunu yere düşürmediğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, Türkiye siyasetinde iz bırakmış, milliyetçi hareketin önderliğini yapmış ve uzun yıllar Türkiye'deki demokratik gelişmeye imza atmış bir siyasi lider olduğunu vurguladı.

Alparslan Türkeş'in partisini terk edenler, 'Ülkücü bir parti olmayacağız. MHP'nin devamı olmayacağız.' açıklamasını yapanlar, kurdukları partide Başbuğ Türkeş'in adını, üç hilali, bozkurt işaretini yasaklayanlar, konuşmalarında Alparslan Türkeş'e dair herhangi bir atıf bulunmayanlar, parti programlarında milliyetçiliğe yer vermeyenler şimdi Başbuğ Alparslan Türkeş'i istismara yeltenmişlerdir. Alparslan Türkeş'i reddedip, adını anmaktan imtina edenlerin Türkeş'i kullanmaya hakları yoktur."

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yapan kişilerin isimlerinin üniversitelere verilmesinin ilkesel olarak karara bağlandığını anımsatan Turan, her iki önerge konusunda, ileride prensip kararının tekrar gözden geçirilebileceğini kaydetti.

Yeniden söz alan Halaçoğlu, MHP Grup Başakanvekili Akçay'a cevap vermeyi gerekli görmediğini belirterek, "Kimin, kimi teklif edip etmeyeceğini kimseye sormak zorunda değiliz. Alparslan Türkeş gibi Türk milliyetçiliğinin sembolü olan ve herkes tarafından benimsenmiş bir kişiliği, bir partiye mal edecek kadar da küçük düşürmüyoruz. Bizim bu konudaki teklifimiz samimidir. Bu konuda samimiyetimizi kimsenin ölçmeye hakkı ve yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ise Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık yapmadan üniversitede ismi olan pek çok kıymetli şahsiyet de bulunduğunu söyledi.

Yapılan oylamada, her iki önerge de kabul edilmedi.

(AA)

