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İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 07:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 12 Ağustos'taki 2. Olağanüstü Kurultayı'nın ana sloganı "Daha yeni başlıyoruz" olacak.

İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu

İYİ Parti'de kurultaya yönelik çalışmaların sağlıklı yürütmesi amacıyla oluşturulan teknik komisyonun çalışmalarında sona gelindi.

Komisyon, ATO Congresium'da yapılacak ve Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday gösterileceği kurultayın ana sloganını "Daha yeni başlıyoruz" olarak belirledi.

Kurultayda, parti ve ülke içinde demokrasi vurgusu yapılacak. "Kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İYİ Parti'nin farkına dikkat çekilecek.

Kurultayda, aynı zamanda hükümetin yanlışlarına işaret edilecek ve yapılması gerekenler anlatılacak.

1124 DELEGE OY KULLANACAK

Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak.

Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

Parti kulislerinde GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor.

Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak.

Bu arada kurultaya ilişkin davetiyeler delegelere ulaşırken, şehir dışından gelen delegeler için otel rezervasyonları yapıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener Kurultay

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