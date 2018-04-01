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İYİ Parti Olağanüstü Kongresi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi başladı.İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda başladı.

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi başladı

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi başladı.
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda başladı. Salona geldiğinde partililer tarafından Türk bayrağı verilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakasına da rozet takıldı. Ayrıca Akşener’e madenci heykeli verildi. Akşener, konuşmasının başında kendisine annesi tarafından verilen yazmayı gösterdi.
Salona "Türkiye iyi olacak", "Engelleri aşa aşa geliyoruz", "Bize güven, kendine güven, Türkiye’ye güven", "İyi’ler kazanır" yazılı pankartlar asıldığı görüldü.

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi başladı

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi başladı

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi başladı

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