İYİ Parti Olağanüstü Kongresi başladı.

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda başladı. Salona geldiğinde partililer tarafından Türk bayrağı verilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakasına da rozet takıldı. Ayrıca Akşener’e madenci heykeli verildi. Akşener, konuşmasının başında kendisine annesi tarafından verilen yazmayı gösterdi.

Salona "Türkiye iyi olacak", "Engelleri aşa aşa geliyoruz", "Bize güven, kendine güven, Türkiye’ye güven", "İyi’ler kazanır" yazılı pankartlar asıldığı görüldü.