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İYİ Parti Salihli yönetiminde, 34 kişi görevlerinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

MANİSA'da İYİ Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi 34 kişi, partideki görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Salihli yönetiminde, 34 kişi görevlerinden istifa etti

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'da İYİ Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi 34 kişi, partideki görevlerinden istifa etti. İstifa kararıyla ilgili grup adına açıklama yapan Ali Osman Karabulut, "Biz, 34 kişi partimizden değil, sadece yönetim kurulumuzdan istifa ediyoruz. Çalışmalarımıza gençlik kolları çatısı altında devam edeceğiz" dedi.
Salihli Öğretmenevi'nde toplanan İYİ Parti Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi 34 kişi, parti içi demokrasi ve parti disiplini kalmadığı gerekçesiyle yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti. Toplam 68 kişilik yönetimden, aralarında 7 ilçe başkan yardımcısının da bulunduğu grup adına açıklama yapan Ali Osman Karabulut, şunları söyledi:
"Partide kişisel davranışlar sergilenip, ön yargılı ve peşin hükümlü olarak hareket edilip, biz de hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğinden, parti yönetim kurulu görevimizden istifa ettik. Neferi olarak gururlandığımız partimizin hedefi hedefimizdir. Yönümüz, devamlı güneşe doğru ve değişime yürüyüş yoludur. Bizim ne genel merkez ne de il yönetimimiz ve yöneticilerimiz ile ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ile beraberce çıktığımız bu yolda kendisinin yönetim tarzının vasatlığı, bencil tavırlar sergilemesi, yönetimdeki birkaç kişiyi kayırmacı yol izlemesi sebepleri ile bu yola onun ile devam edemeyeceğimiz, başarıya ulaşamayacağımızı anlamış durumdayız."
Sadece ilçe yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettiklerini vurgulayan Karabulut, "Üyesi olmaktan gurur duyduğumuz partimizden kesinlikle istifa etmiş değiliz, etmeyeceğiz. Bundan sonra çalışmalarımızı kendi imkanlarımız ve tüm enerjimiz ile gençlik kolları çatısı altında devam edeceğiz. Bizim davamız, Genel Başkanımız Meral Akşener'in davasıdır. Biz sadece partimizin yönetim kurulu üyeliğinden, içimiz kan ağlayarak ayrılmak durumunda kaldık" diye konuştu.

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İYİ Parti Salihli yönetiminde, 34 kişi görevlerinden istifa etti

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