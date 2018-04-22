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İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Kurul, bugünkü gündem toplantısında, TBMM'den bugün gönderilen yazı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından partilere ilişkin 19 Nisan'da gönderilen bilgisayar disketlerinin incelemesini tamamladı.

Toplantı sonrası YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun, siyasi partilerin seçimlere katılması şartlarını düzenleyen 36. maddesi gereğince illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin de belirlenmesi gerektiği ve TBMM Başkanlığının bugün gönderdiği yazıda, TBMM grubu bulunan siyasi partilerin, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP olduğunun bildirildiği aktarıldı.

Bunun sonucu olarak, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları taşıyan siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunun tespit ve ilanına karar verildiği ifade edildi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
İYİ PARTİ BU ÜLKEDE BİRŞEYLERİ DEĞİŞTİRECEK
TEK ADAM REJİMİNE HAYIR !
Topuklu EFE milyonlar arkanda, TÜRKLÜĞÜ yüceltmek için ileri...
haydi vira bismillah .
görelim yan çizenlerin oy_ununu
Tabi oyunları tutmadı pes ettiler ey ysk sen demokrasiyemi çalışırsın yoksa sarayamı?
IYI'ler geliyor Herseyin sırası zamanı var kücük gördükleri yerden vurucaz onları milyonlar olup geliyo.
hahahaha el mahkum hadi yiyorsa desene İYİ PARTİ seçime giremez diye.Artık uyku uyuyamayacaksınız.Rüyalarımnıza kabus gibi girecek bu 15 kahramanın fedakarlığı.
Biri çıkp çürüme falan dese de.. Çürüme hali insanın yüzüne ve duruşuna da yansır tabi fizyolojik olarak. Agresiflik, makyaj , pudra falan da o çürümeyi gizleyemez. Birileri çelme takıp düşürmeye kalktı. Tökezleyen bir partiye DEMOKRASİ adına bir başkası elini uzatıp ayağa kaldırdı. Ezberbozan bir davranış. Seçim tarihimizde bir ilk ve alkışlanacak erdemli bir karar. Ne diyelim. Ben ne CHP'li ne de İYİ partiliyim. Amaçlarına ulaşırlar mı o da önemli değil. Helal olsun. diyorum.
Oyun üstüne oyun,ama yemedi.Eğer 15 vekil iyi partiye katılmasaydı ne diyecekti.Sabahleyin niye söylemedi.
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