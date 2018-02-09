HABER

İYİ Parti Söke’de İlçe Kongresini Yaptı

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 14:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Söke İlçe Başkanlığı’nın birinci olağan kongresi yapıldı.

İYİ Parti Söke’de İlçe Kongresini Yaptı

İYİ Parti Söke İlçe Başkanlığı’nın birinci olağan kongresi yapıldı. Kurucu ilçe başkanı olarak atanan Şule Tuntaş, İyi Parti’de seçilen ilk ilçe Başkanı oldu.
İYİ Parti ilçe merkezinde gerçekleştirilen kongreye Aydın İl Başkanı Recep Taner, İl Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Köse, Efeler İlçe Başkanı Pınar Öncel başta olmak üzere parti üyeleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu İYİ Parti İlçe Kongresi’nde açılış konuşmasını İlçe Başkanı Şule Tuntaş yaptı.
Şule Tuntaş konuşmasında; “İYİ Parti’nin kuruluş sürecinin başladığı günden itibaren yoğun ilgi ve teveccüh gösteren kıymetli halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İYİ Parti ekonomik ve siyasi tıkanma, ayrışma sürecinde gelinen noktada halkın cesur yürekleriyle ortaya çıkmış ve oluşmuştur. Bir gün dahi sizler ve Sökeliler bizden kandırıldım, kandırıldık kelimelerini duymayacaksınız. Devleti yönetmede, yaralara mehlem olmada, hizmet etmede bu kelimelerin yeri yoktur. Kanmayacağız, kandırılmayacağız, kandırmayacağız. Kıyı boyundan, şanlı Osmanlı’nın tarihinden gelen bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde modern dünyanın öncü gücü ve öncü devleti olacağız” dedi.
İYİ Parti İlçe Kongresi’nde divan başkanlığını İl Başkanı Recep Taner yaparken, Pınar Öncel, Yaşar Çelebi, Fevzi Köse, Buket Savran divanda yer alan isimler oldu. Kongrede 66 kişiden oluşan il delegelerinin de seçimi yapıldı.

İYİ Parti Söke’de İlçe Kongresini Yaptı

İYİ Parti Söke’de İlçe Kongresini Yaptı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İp çiler .....sa, hapşırsa haber oluyor,Mynet in bu İP aşkını çözemiyorum.
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu (Bayram Şenocak kimdir)

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu (Bayram Şenocak kimdir)

AK Parti Mardin İl Kongresi tarihi belli oldu

AK Parti Mardin İl Kongresi tarihi belli oldu

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.