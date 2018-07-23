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İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın yaptığı basın toplantısına Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın verdiği sufleler damga vurdu.

İYİ Parti'de yaşanan kriz ve Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklaması üzerine parti sözcüsü Aytun Çıray basın mensuplarının karşısına geçti.

Aytun Çıray'ın açıklamaları sırasında İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın sürekli kulağına bir şeyler söylemesi dikkat çekti.

Basın mensuplarının 'Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Koray Aydın ve arkadaşları hanımefendiyi ikna etmeli dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın kulağına 'Demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır' dedi. Bunun üzerine Aytun Çıray bir gaf yaparak 'Demokrasi konusunda en çok konuşacak adamdır' dedi.

ÇIRAY 'EN ÇOK' DEDİ, TÜRKKAN 'EN SON' DİYE DÜZELTTİ

Bir kez daha araya giren ve Çıray'ın hatasını düzelten Türkkan, 'En son' dedi ve Çıray da 'En son' diyerek düzeltme yaptı. Lütfü Türkkan da 'Süper' yanıtını verdi.


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İYİ parti Aytun Çıray Lütfü Türkkan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
OHOOO REZİLLİK DİZ BOYU .İP DEN Bİ SAP OLMAZ
Fetönün piyonları ülkeyi yönetmeye talip? Şu rezalete bak...
bunlar bide ülke yönetimine talipler vay vay vay
İP DEN Bİ SAP OLMAZ
kendi olamayan zavallılar ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz darmadağın olacaksınız
iyi partiye oy verenler. oy verdiğiniz partiye iyi bakın...
sen ilk once konusmayi ogren ondan bundan kopya cekme
İYİ PARTİNİN ÖZETİ OLMUŞ. DERLEME TOPLAMA PARTİ BU KADAR OLURDU. AYRICA DEMOKRASİ KONUSUNDA EN SON KONUŞACAK PARTİ İYİ PARTİDİR. İYİ İFADESİ DE SADECE ADIDIR. GERİYE KALAN HER ŞEYİ TARTIŞMALIDIR.
Bunlardan cacığa hıyar olmaz bide ülke yöneticeklermişşşş.
ip siz ler
En kısa çöken parti olarakta tarihe geçeçek
Aman ne ince zeka, kimin? editörün zekasından söz ediyorum. Ha en çok, ha en son ne fark eder. konu, söz edilen kişinin değeri, daha doğrusu değersizliğine ilişkindir. Bir iş yapacaksanız konunun aslına giriniz. Yok sufle imiş yok bilmem ne imiş? Ciddi konularda magazincilik yapmayalım, ne dersiniz?
DEMEK İRTİCALEN KONUŞMA YAPMAK HERKESİN HASLETİNDE OLMUYORMUŞ.EN İYİSİ GALİBA SUFLÖRÜN SÖZÜNÜ DİNLEMEK ANCAK SUFLÖRÜ DİNLERKEN DE HANGİ KONUDA KONUŞACAĞINI KELİMELERİ TARTARAK DEĞERLENDİRMESİ GEREKİR
bahçelinin sözüne verilecek en son cevabı vermeye çalışmışlar ancak ilk söylecek sözü söylemişler. 2 kelime konuşamayan, demokrasiden anlamayan adamlar, deyim yerindeyse Meral Akşener gibi kalifiyeli bir kadınun, sepetinde çürük elmalar dolu. neden istifa kararı aldığı belli kadının. Ablam gel MHP ye biz seninleyiz. bu çapulcylar taze tezeğe üşüşmüş sinek misali, seni yer bitirir
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