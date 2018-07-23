İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti'de yaşanan kriz ve Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklaması üzerine parti sözcüsü Aytun Çıray basın mensuplarının karşısına geçti.
Aytun Çıray'ın açıklamaları sırasında İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın sürekli kulağına bir şeyler söylemesi dikkat çekti.
Basın mensuplarının 'Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Koray Aydın ve arkadaşları hanımefendiyi ikna etmeli dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın kulağına 'Demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır' dedi. Bunun üzerine Aytun Çıray bir gaf yaparak 'Demokrasi konusunda en çok konuşacak adamdır' dedi.
Bir kez daha araya giren ve Çıray'ın hatasını düzelten Türkkan, 'En son' dedi ve Çıray da 'En son' diyerek düzeltme yaptı. Lütfü Türkkan da 'Süper' yanıtını verdi.
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