IHAAW202101-SIY/21-04-2018

- İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilaveten İyi Parti’yi de eklemiştir" dedi.

21.04.2018 20:21:01 TSI

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