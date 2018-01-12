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İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi MHP eski Bilecik İl Başkanı Mehmet Yılmaz, partisi tarafından 'ihraç' istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi. Yılmaz, 5 gün önce İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığının ev sahipliğinde, ‘Tanışma ve Kaynaşma’ toplantısına katılmıştı.

İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...

MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda MHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi eski İl Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ‘ihraç’ istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi. Yılmaz’ın partisinden ‘ihraç’ istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin sebebi ise 5 gün önce İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığının ev sahipliğinde, ‘Tanışma ve Kaynaşma' toplantısına katılması olarak gösterildi.

PARTİLİLERDEN KARARA DESTEK

Öte yandan, MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan’ın partisine zarar veren kişileri ‘ihraç’ istemiyle disiplin kuruluna sevk etmesi partililer tarafından taktirle karşılandı.

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MHP Bilecik Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Yılmaz ihraç İYİ parti

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