İYİ Parti Trabzon İl Başkanı istifa etti 

TRABZON, (DHA) - İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Hasan Saka, görevinden istifa etti.
İYİ Parti Trabzon Kurucu İl Başkanı Saka, yazılı açıklama yaparak, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Saka, açıklamasında, "Davam, ülkem ve tüm inandığım değerler adına. 5,5 aydır büyük bir şeref ve onurla yürütmekte olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.
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