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"İYİ Parti üç ayak üzerine kurulmuş bir çadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "İYİ Parti hakkında üç ayak üzerine kurulmuş bir çadır, bir gecekondu söylemi yanlış olmaz" - "(İYİ Parti'den başka partilere geçiş olacağı iddiası) TBMM'deki siyasi görüşmeler çerçevesinde bu arkadaşlar bu gecekondunun imar barışından da faydalanamayacağını anladıklarından dolayı vazgeçebilirler"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İYİ Parti hakkında üç ayak üzerine kurulmuş bir çadır, bir gecekondu söylemi yanlış olmaz." dedi.

Elitaş, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "MHP'nin Olağanüstü Hal'in devam etmesi" yönündeki görüşüne ilişkin sorusu üzerine Elitaş, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacağına işaret etti.

Karar sonrası Meclisin 8 Temmuz günü toplanacağını, milletvekillerinin yemin etmesi ile görevlerine başlayacağını, süreç içerisinde hükümetin kurularak Bakanlar Kurulu'nun oluşmasıyla da Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanacağını anlatan Elitaş, şunları kaydetti:

"Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararını alır, kararıyla birlikte hükümet kabul ederse parlamentoya gelir. Parlamentoda AK Parti'nin 295, MHP'nin ise 49 milletvekili var. Hükümetten gelen bir iradeye hayır demeyiz ama Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımız da Olağanüstü Hal'in uzatılmayacağı ile ilgili beyanda bulundular. Bu değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bizim kanaatimiz teklif hükümetten gelmediği için uzamayacak, gelirse uzatırız."

- İYİ Parti'den başka partilere geçiş iddiası

Seçim sonuçlarına göre TBMM'ye giren İYİ Parti'den başka partilere milletvekili geçişleri olacağı iddialarına ilişkin soruyu ya ise Elitaş, bu söylemlerin "erken konuşulan laflar" olduğu karşılığını verdi.

İYİ Parti'nin, "derme çatma bir gecekondu şeklinde kurulmuş bir siyasi parti olduğu" ifadesini kullanan Elitaş, şöyle devam etti:

"İYİ Parti, MHP'den liderlik hırsı, heyecanı olan üç arkadaşın bir araya gelerek kurdukları bir parti. Bunlar Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Meral Akşener. Bu isimlerin yanında bir de Sinan Oğan vardı ama o partisini terk etmedi, partisinde mücadelesine devam ediyor. İYİ Parti hakkında üç ayak üzerine kurulmuş bir çadır, bir gecekondu söylemi yanlış olmaz. TBMM'deki siyasi görüşmeler içerisinde bu arkadaşlar bu gecekondunun imar barışından da faydalanamayacağını anladıklarından dolayı vazgeçebilirler. Gecekondu üzerine kurulmuş ya da buzun üzerine atılmış bir temel süreklilik arz etmez. Bir gün ışığı gördüğünde o temel yok olmaya mahkumdur. Sayın Akşener, partisi bile Sayın Akşener'den yüzde 50 fazla oy almış bir lider. Grup başkanı olamayacak, genel başkan olarak devam edecek. Akşener, yüzde 7 oy alırken partisi yüzde 10 oy alıyor. Yüzde 50'ye yakın bir fark bulunan durumu bu kaldırmaz. Üçlü bir genel başkan arayışı içerisinden mücadeleler bekliyoruz."

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İYİ parti Mustafa Elitaş TBMM

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