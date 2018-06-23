İYİ Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı istifa etti

İYİ Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya, görevi ve partisinden istifa etti.
Alpkaya, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin kuruluşunda önemli görev alan isimlerin zamanla partiden tasfiye edildiğini belirtti.
Milletvekilli aday listelerinde milliyetçi isimlere yer verilmediğini ileri süren Alpkaya, İYİ Parti'nin ülkeyi ileri götüremeyeceğini ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yola çıktığı kişilere karşı ahde vefasının olmadığını savunan Alpkaya, şunları kaydetti:
"Parti kuruluşunda yer alan özellikle ülkücü tabanlı birçok isim aday listelerinde hak ettiği yerlere konulmadı. İYİ Parti Uşak Kurucu İl Başkanı Ali Kurt bu isimlerden birisi. Bu nedenle görevimden ve partiden istifa ediyorum."
Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından 22 Mayıs'ta İYİ Parti Uşak İl Yönetim Kurulu üyesi 17 kişi ile merkez ilçe yönetim kurulu üyesi 4 kişi partilerinden istifa etmiş, partinin kentteki kurucu il başkanı ve ikinci sıra milletvekili adayı Ali Kurt da 23 Mayıs'ta milletvekili adaylığından çekilmiş, partisinden de istifa etmişti.
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti
Alibeyköy Barajı'nda dehşet!
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum