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İYİ Parti Uşak milletvekili adayı Kurt istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Uşak 2. sıra milletvekili adayı ve partinin kurucu il başkanı Ali Kurt, adaylıktan çekilerek partisinden istifa etti

İYİ Parti Uşak 2. sıra milletvekili adayı Ali Kurt, milletvekili adaylığından çekilerek partisinden istifa etti.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partisinden Uşak 2. sırada milletvekili adayı gösterildiğini belirterek, bugün itibarıyla adaylıktan çekildiğini ve partiden istifa ettiğini bildirdi.

Uzun yıllar MHP çatısı altında siyaset yaptığını, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldığını, il başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Kurt, açıklamada şunları kaydetti:

"9 Kasım 2015'den bugüne devam eden süreçte ilk ve yetkili ağzın söylediği koca koca yalanları, vefasızlıkları, rol yapıp oynamaları, riyakarlıkları ve hamaset nutukları atanları görememişiz. Kimlere 'seni vekil olarak görmek istiyoruz, aday ol' denildiğini ve akabinde yapılan muameleyi iyi biliyorum. Amacımıza ulaşamayacağımızı birçok yol arkadaşım gibi ben de öğrendim ve gördüm. Bugün itibarıyla adaylıktan çekiliyorum ve partiden istifa ediyorum."

İYİ Parti, Uşak'tan Neşe Yılmaz, Ali Kurt ve Özdemir Koçyiğit'i milletvekili adayı göstermiş, milletvekili aday listelerine tepki gösteren Uşak il yönetim kurulu üyesi 17 kişi ile merkez ilçe yönetim kurulu üyesi 4 kişi dün partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
istifa İYİ parti Milletvekili uşak

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